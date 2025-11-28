Viernes, noviembre 28, 2025
Editorial

REVICTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Redacción

La admisión de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) sobre la imposibilidad de recibir una denuncia de violación a una niña indígena de 12 años en Huauchinango, por falta de un traductor certificado de náhuatl, exhibe una falla estructural que no puede tratarse como un incidente menor ni como una contingencia administrativa. Es, por el contrario, la expresión de un problema persistente: la incapacidad institucional para garantizar el acceso real a la justicia a la población indígena, incluso en regiones donde la presencia de hablantes de lenguas originarias es la regla y no la excepción.

La Sierra Norte es una zona del estado donde comunidades enteras dependen de la intermediación lingüística para que sus testimonios sean recibidos con validez jurídica. Que una menor de Atla, acompañada por su madre y su abuela, haya sido incapaz de presentar una denuncia urgente por violencia sexual debido a esta carencia, revela una desconexión profunda entre los discursos oficiales y las capacidades operativas de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas.

El hecho de que la FGE movilizara un traductor hasta el día siguiente y que en el comunicado se reconozca que la disponibilidad “no siempre es inmediata” confirma un vacío que afecta directamente derechos fundamentales. No basta con informar que existen cinco intérpretes certificados para todo el estado o que se han incorporado siete auxiliares bilingües: en regiones como Pahuatlán, Huauchinango o Jopala, la falta de presencia permanente equivale a negar justicia.

Resulta grave también la ausencia del ayuntamiento de Pahuatlán y de su DIF municipal, que un día antes promovían en redes sociales el “Día Naranja” y al día siguiente no acompañaron a una niña violentada ni activaron protocolos de apoyo. No se puede combatir la violencia contra infantas y mujeres con mensajes conmemorativos mientras se omite la atención en los casos reales y urgentes.

La tardanza en iniciar la carpeta, la incertidumbre de la familia y la falta de intérpretes en territorios indígenas deben considerarse una violación institucional a los derechos de la víctima y un recordatorio del largo trecho que falta para garantizar acceso efectivo a la justicia.

Reconocerlo es el primer paso. Corregirlo con medidas permanentes y no con traslados improvisados, es una obligación del Estado.

Temas

Más noticias

Nacional

Manipulan grandes harineras precio del maíz: productores y autoridades

La Jornada -
Braulio Carbajal México. Las grandes harineras del país tienen el poder de manipular los precios del maíz al ofrecer pagos por debajo de los costos...
Internacional

Israel viola una vez más el alto al fuego con bombardeos nocturnos sobre Gaza

La Jornada -
Prensa Latina Ramala. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a atacar este jueves zonas de la franja de Gaza, en medio de crecientes...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:11

4 mil estudiantes del ITT, a punto de perder el semestre por conflicto y paro estudiantil

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Alrededor de 4 mil estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) podrían perder el semestre, tras romperse el tercer diálogo entre alumnos en paro...

Contraloría Autónoma del Agua demanda al Congreso federal prohibir explícitamente la privatización del recurso hídrico

Isaí Pérez Guarneros -
Integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua en el estado de Puebla “Joel Arriaga” exigieron este jueves al Congreso de la Unión que tome...

Para 2028 un millón de habitantes del valle de Puebla sufrirán escasez de agua; es 40% de la población: Cicepac

Patricia Méndez -
En el año 2028, el Valle de Puebla podría enfrentar un grave desabasto de agua potable al menos al 40 por ciento de la...

Más noticias

México debe estar siempre alerta ante cualquier intento de injerencia externa apoyada por conservadores: Sheinbaum

La Redacción -
San Juan de Ulúa, Veracruz. Hoy como ayer los mexicanos estamos llamados a defender la Independencia de México, la justicia, la verdadera democracia y libertad,...

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025