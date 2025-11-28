REVICTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL

La admisión de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) sobre la imposibilidad de recibir una denuncia de violación a una niña indígena de 12 años en Huauchinango, por falta de un traductor certificado de náhuatl, exhibe una falla estructural que no puede tratarse como un incidente menor ni como una contingencia administrativa. Es, por el contrario, la expresión de un problema persistente: la incapacidad institucional para garantizar el acceso real a la justicia a la población indígena, incluso en regiones donde la presencia de hablantes de lenguas originarias es la regla y no la excepción.

La Sierra Norte es una zona del estado donde comunidades enteras dependen de la intermediación lingüística para que sus testimonios sean recibidos con validez jurídica. Que una menor de Atla, acompañada por su madre y su abuela, haya sido incapaz de presentar una denuncia urgente por violencia sexual debido a esta carencia, revela una desconexión profunda entre los discursos oficiales y las capacidades operativas de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas.

El hecho de que la FGE movilizara un traductor hasta el día siguiente y que en el comunicado se reconozca que la disponibilidad “no siempre es inmediata” confirma un vacío que afecta directamente derechos fundamentales. No basta con informar que existen cinco intérpretes certificados para todo el estado o que se han incorporado siete auxiliares bilingües: en regiones como Pahuatlán, Huauchinango o Jopala, la falta de presencia permanente equivale a negar justicia.

Resulta grave también la ausencia del ayuntamiento de Pahuatlán y de su DIF municipal, que un día antes promovían en redes sociales el “Día Naranja” y al día siguiente no acompañaron a una niña violentada ni activaron protocolos de apoyo. No se puede combatir la violencia contra infantas y mujeres con mensajes conmemorativos mientras se omite la atención en los casos reales y urgentes.

La tardanza en iniciar la carpeta, la incertidumbre de la familia y la falta de intérpretes en territorios indígenas deben considerarse una violación institucional a los derechos de la víctima y un recordatorio del largo trecho que falta para garantizar acceso efectivo a la justicia.

Reconocerlo es el primer paso. Corregirlo con medidas permanentes y no con traslados improvisados, es una obligación del Estado.