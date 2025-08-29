Viernes, agosto 29, 2025
Revelan abusos sexuales de sacerdotes a estudiantes de colegio francés durante 40 años

El colegio privado católico Saint-Stanislas en Nantes, oeste de Francia, el 29 de agosto de 2025. Foto Afp
La Jornada

Nantes, Francia.- Cinco sacerdotes y un docente sometieron a una decena de estudiantes de una escuela de Nantes, en el oeste de Francia, a abusos sexuales en distintos hechos que se extendieron durante cuatro décadas, reveló este viernes la entidad que administra los colegios católicos de la región.

“Estos hechos ocurrieron entre 1958 y 1995 específicamente e implican a sacerdotes así como al menos un miembro del personal educativo” del colegio Saint-Stanislas de Nantes, declaró en una rueda de prensa Frédéric Delemazure, director diocesano de la red de colegios católicos del departamento de Loira Atlántico.

Los hechos salieron a la luz por testimonios de las propias víctimas o sus familiares, quienes narraron una serie de violaciones, agresiones sexuales y tocamientos en el colegio y en el caso de “al menos una víctima”, en hechos ocurridos durante vacaciones organizadas por la institución.

Tres de las víctimas y los cinco sacerdotes implicados están fallecidos.

Las víctimas, nueve hombres y una mujer, eran estudiantes de secundaria en la época de los hechos.

Según Delemazure, los abusos se registraron entre 1958 a 1978; 1980 a 1981, y 1991 a 1995. Los testimonios fueron referidos a las autoridades.

El director agregó que desde que se publicó el informe de la Comisión Independiente sobre el Abuso Sexual en la Iglesia (CIASE) en 2021, que reveló que ha habido 216.000 víctimas de abusos sexuales en Francia desde 1950, el colegio ha sido blanco varias veces de grafitis “acusando de violación a los hombres de la Iglesia”.

El obispo de Nantes, Monseñor Laurent Percerou, pidió a otros testigos de hechos similares contar sus historias “con la esperanza de que se den a conocer aquellas personas que hayan sido víctimas de agresiones físicas o sexuales en Saint-Stanislas así como en los centros escolares” católicos del departamento.

Estrenará SCJN imagen institucional a partir del 1 de septiembre

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una imagen institucional distinta a partir del próximo primero de septiembre, cuando...
EU revoca visas a funcionarios palestinos previo a Asamblea de la ONU

La Jornada -
Estados Unidos está denegando y revocando visados a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina antes de la...

