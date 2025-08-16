Sábado, agosto 16, 2025
Revela Trump que Putin ofreció congelar frente en Ucrania a cambio de ceder Donietsk

La Jornada

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Ucrania debería llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia porque “Rusia es una potencia muy grande, y ellos no”, después de organizar una cumbre en la que se informó que Vladimir Putin había exigido más territorio ucraniano.

En un contacto telefónico posterior con el presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, una fuente familiarizada con la discusión citó que Trump afirmó que el líder ruso ofreció congelar la mayoría de las líneas del frente si las fuerzas de Kiev cedían todo Donietsk, la región industrial que es uno de los principales objetivos de Moscú.

Zelensky rechazó la exigencia, según la fuente. Rusia ya controla una quinta parte de Ucrania, incluidas aproximadamente tres cuartas partes de la provincia de Donietsk, a la que accedió por primera vez en 2014.

Trump también dijo que había acordado con Putin que se debía buscar un acuerdo de paz sin el alto el fuego previo que Ucrania y sus aliados europeos, hasta ahora con el apoyo de Estados Unidos, han exigido.

Zelensky afirmó que se reuniría con Trump en Washington el lunes, mientras que los aliados europeos de Kiev aplaudieron las gestiones de Trump, pero se comprometieron a respaldar a Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia. La fuente indicó que los líderes europeos también fueron invitados a las conversaciones del lunes.

