Revela Nodho nombres de empresarios que estarían complacidos con criminalización de Miguel López

El Nodho de Derechos Humanos, advirtió que la criminalización que pretende hacerse de Miguel López Vega, por su defensa del Río Metlapapana, seguramente complace a altos mandos de la Ciudad Textil de Huejotzingo, directivos de Bonafont, Enagás, Bonatto y Abengoa, porque la lucha por el territorio y el agua impide sus negocios.

La organización emitió un comunicado en el que reveló una lista de los empresarios que estarían satisfechos con los juicios que aún se siguen contra el también comunicador de la emisora comunitaria Radio Zacatepec.

“Podemos imaginar que la idea de Miguel López Vega preso provoque una perversa y mezquina sonrisa en los rostros de Francisco Rivera Taja, presidente del Parque Industrial Ciudad Textil; o de Mariano Perotti, director general de Bonafont; o de Antonio Llardén, presidente de Enagás; o de Andrea Colombo, CEO de Bonatti; o de Joaquin Fernandez de Pierola Marin, CEO de Abengoa. Será tal vez una sonrisa por sentirse un paso más cerca de alimentar el hambre avariciosa de su reporte trimestral. Será una sonrisa burlona por saber que doblaron nuevamente la ley en México, como lo hicieron en gobiernos anteriores”.

El aserto hecho por el Nodho cobra relevancia porque se ha manejado la versión, no confirmada, de que poderosos intereses económicos son los que alientan a que el Ministerio Público estatal persista en la causa penal contra Miguel López Vega, a pesar de que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) informó el pasado miércoles en una audiencia celebrada en la Casa de Justicia de Cholula, que se desistía de los cargos con los que se ha criminalizado desde 2020 al ambientalista.

Sobre ese particular, el Nodho expresó en su comunicado: “La reactivación del proceso judicial en contra de Miguel López Vega, a pesar de que ya se había demostrado y determinado judicialmente que no existían suficientes pruebas que sustentaran los cargos, deja claro que la lógica colonial y ecocida persiste en la 4T poblana.

“Más allá de los tecnicismos legales con los que se pretende legitimar ésta injusticia, como se ha hecho cada vez que el Estado Mexicano quiere reprimir procesos de resistencia, el fondo es que quienes deberían usar la ley para proteger a las personas y los ecosistemas de Puebla parecen optar por beneficiar a quienes hacen de la devastación de la tierra y el envenenamiento del agua un negocio.

“La amenaza juridizada que pende sobre Miguel López Vega difícilmente puede verse como el resultado de la inercia de la burocracia judicial, no cuando la amenaza es resultado directo de su oposición al envenenamiento del Río Metlapanapa por los deshechos del complejo industrial conocido como Ciudad Textil. No es coincidencia que sea parte del movimiento de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca que han detenido el saqueo de agua por parte de la embotelladora Bonafont, subsidiaria de Danone. No se puede pretender que no tiene que ver con su participación en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua que se ha opuesto a la construcción de Proyecto Integral Morelos, antes denunciado y ahora defendido por Andrés Manuel López Obrador. La amenaza judicial contra Miguel López Vega difícilmente puede entenderse como otra cosa que no sea el intento de desgastar esos procesos de resistencia en los laberintos burocráticos del sistema de justicia”.

