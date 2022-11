¿Retrocesos?

Hoy nos encontramos de manteles largos por el triunfo de Lula en Brasil, en principio porque se logró remover de la presidencia de ese país a uno de los personajes más funestos, oscuros y retrógrados que ha presenciado América toda. Llega nuevamente un proyecto de izquierda al gobierno de un país americano, acontecimiento que se suma a los casos de Chile y Colombia. No obstante, al igual que en aquellos países habrá que tomar el asunto con cautela. No hay que olvidar que Lula llega al poder con un extremadamente reducido margen frente a Bolsonaro y que, para hacerlo, tuvo que pactar con las derechas menos radicales en Brasil, por lo que habrá necesariamente de ceder ante las necesidades de esos grupos, por más que se contravengan con el proyecto que dice representar. Auguro, como nos ha pasado con mucha frecuencia con las izquierdas en nuestro continente -incluida la 4T-, una franca decepción. Espero equivocarme. Por otro lado, como lo he comentado en otras columnas, es necesario cuestionarnos ¿qué es la izquierda hoy?; ¿representa en verdad los intereses de sus agremiados y simpatizantes?, ¿de los millones de pobres, marginados y grupos vulnerables de América?; o simplemente se trata de un espectro político más que lucha para hacerse del poder a como dé lugar y negociando lo que sea, incluso sus propias convicciones. Porque las lacras traídas por los grupos más conservadores, capitalistas y corruptos siguen existiendo y en muchos casos se hallan perfectamente integradas a las fibras de esos gobiernos. Soy, lo reitero, de esos que no ven con buenos ojos la peligrosa – ¡peligrosísima! – integración de las fuerzas armadas en la vida pública de México o de cualquier otro país, so pretexto de la seguridad. ¿Acaso nuestras izquierdas han decidido olvidar el pasado?, ¿es tan importante el ejercicio del poder? Hay muchas preguntas que surgen y que debemos respondernos constantemente. ¿Podremos hacer mucho? Bueno, pienso que hacemos bastante con darnos cuenta y dar cuenta en nuestra vida cotidiana de lo que ha existido y de lo que existe y, aunque suene ingenuo, tratar al menos en el círculo de nuestro entorno de discutir, compartir, analizar. Evitar los fanatismos -sean a favor o en contra de las izquierdas, como pasa en nuestro país- y colocar en su justa dimensión las realidades que nos aquejan.

Y mientras estas cosas pasan en Brasil, otras suceden en nuestro continente que nos llevan a cuestionarnos en qué momento nos encontramos. Estados Unidos es un ejemplo genial de lo que hablo. En junio pasado, La Corte Suprema de ese país, según se lee en nota publicada por Sara Smith en el portal de la BBC, “decidió con los votos de los jueces conservadores que no existe el derecho constitucional al aborto, dejando la decisión de permitir o no la interrupción del embarazo a los estados. (…) Ahora se espera que millones de mujeres pierdan el acceso al aborto. (…) Si bien este fallo legal cambiará la ley, no resolverá los argumentos sobre el aborto sino que los complicará”. Por supuesto, de inmediato numerosos estados se aprestaron a pasar legislaciones para criminalizar el aborto. Se le vea por donde se le vea, esto no es más que un retroceso pues los resabios del gobierno ultraconservador y retrógrado “trumpista”, representados en algunos jueces nombrados por él, rinden frutos tiempo después. Esta decisión se suma a otras dos, una en materia de medio ambiente que reduce el poder de la Agencia Ambiental que regula las emisiones de carbono y otra más que permite la portación de armas en público, justo a semanas de las matanzas de Búfalo y Uvalde. Según afirma Smith en su análisis sobre el aborto, esta “decisión se basó en la interpretación que la corte hizo de la ley constitucional, pero también es profundamente política. Cuando el tribunal anula un fallo anterior, inevitablemente la decisión parece más política que constitucional. El tribunal tiene una supermayoría conservadora de 6-3, gracias a los tres jueces designados por Donald Trump. Trump hizo una promesa de campaña específica de nombrar jueces que revocarían Roe vs Wade y tuvo la oportunidad de nombrar a tres de ellos durante su mandato de cuatro años. Esos nombramientos serán probablemente su legado más duradero. El impacto político sísmico del fallo de la Corte Suprema se sentirá en los 50 estados, pero es probable que el impacto práctico inmediato ocurra en la mitad de ellos. Uno de esos estados es Oklahoma, que el mes pasado aprobó la legislación de aborto más restrictiva de EE.UU.: una prohibición total desde el momento de la concepción, con pocas excepciones”.

Por otro lado, recientemente se encuentra en discusión en el Tribunal Supremo, también de Estados Unidos, una demanda realizada por una organización estudiantil para retirar la llamada acción afirmativa -o también denominada, con muy poca fortuna, “discriminación positiva”- de los procedimientos de admisión de dos universidades. Como reporta Miguel Jiménez, corresponsal del diario El País en Washington, “El primer caso de gran calado político y social del curso nuevo del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha llegado este lunes a la sala de vistas. Las vistas orales han vuelto este mes tras el parón de la pandemia después de un año judicial cargado de sentencias que certificaron el giro a la derecha del tribunal. La mayoría de seis jueces conservadores (tres de ellos nombrados por Donald Trump) y tres progresistas se plantea ahora acabar o limitar estrictamente la discriminación positiva, también llamada acción afirmativa, por criterios raciales en el acceso a las universidades, que favorece principalmente a estudiantes negros y latinos. El promotor del recurso es Edward Blum, fundador de Estudiantes por Admisiones Justas (SFFA por sus siglas en inglés), activista en contra de la discriminación positiva, que considera que perjudica a los estudiantes blancos y asiáticoamericanos. Impugna en paralelo los sistemas de admisiones de la Universidad de Harvard y de la de Carolina del Norte. Unos y otros han expuesto sus posiciones ante el tribunal este lunes”. Al parecer, según los quejosos, se estaría discriminando a estudiantes blancos y asiaticoamericanos del derecho a ser admitidos por sus “propios méritos” frente a la obligación de darle lugar a otros por el simple hecho de su “raza”. La Acción Afirmativa, como las cuotas de género tienen un origen real, aunque para estos que se encuentran en contra sea una falacia. Tales grupos -tanto latinos como negros y las mujeres- han sido discriminados, punto. El asunto está en que, si no se imponen este tipo de cuotas, el sistema simplemente no las y los consideraría. El caso ejemplar en nuestro país fue cuando hace varias legislaturas, partidos como el PRI cumplieron con la cuota nombrando candidatas que al llegar al Congreso cedieron sus escaños a sus suplentes varones, “más capaces” por el simple hecho de ser varones, lo cual, sabemos, es una auténtica mentira. Y como lo he venido denunciando en este espacio, el sistema mundo tiene en la raza uno de sus dispositivos más exitosos para regular a las personas y las regiones. Y el sistema, que es complejo, suele relacionar aspectos de raza con otros como clase, género y espacio, de manera que, por ejemplo, puede ser que lo peor que te pueda suceder en la vida es que nazcas mujer, de tez morena o negra y en barrios bajos en Estados Unidos. Prácticamente te queda garantizada una vida de carencias y sufrimientos. Como afirma Aníbal Quijano en su artículo “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, la “idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América. Quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados, pero lo que importa es que muy pronto fue construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos. (…) La formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea, produjo en América identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos y redefinió otras. Así términos como español y portugués, más tarde europeo, que hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica o país de origen, desde entonces cobraron también, en referencia a las nuevas identidades, una connotación racial. Y en la medida en que las relaciones sociales que estaban configurándose eran relaciones de dominación, tales identidades fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes, como constitutivas de ellas y, en consecuencia, al patrón de dominación colonial que se imponía. En otros términos, raza e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población”. Y resultó ser una clasificación bastante efectiva, tanto, que ha tenido que ser utilizada de forma “positiva” ahora para garantizar el acceso a la educación de varios contingentes que no la alcanzarían por diversas razones; también que otros grupos racializados, como los de origen asiático, pelean frente a los otros para obtener esos espacios. El sistema funciona, vaya.

Comprendo la molestia de estos jóvenes que dicen no poder entrar a la universidad porque carecen del “privilegio” de haber nacido negros o latinos, aunque en términos mexicanos eso suena muy “whitexican”. Su molestia se origina en una mentalidad esencialmente meritocrática que se sustenta en la falacia de que el hombre o la mujer son producto enteramente de sus propias decisiones y no son consecuencia de sus propios entornos. Como todavía se escucha con frecuencia, “el pobre es pobre porque quiere”. No se trata de hacer invenciones, vayan a las estadísticas, investiguen a fondo las condiciones tanto en ese país como en América toda para verificar, por un lado, que hay una relación terriblemente perversa entre el color de piel y la clase social en la que se vive; y, por otro lado, darnos cuenta de que tales condiciones vienen aparejadas con otras como la desnutrición o la imposibilidad de tener condiciones de estudio favorables, tanto en equipos como en instalaciones escolares. No podemos comparar aquellas ciudades o poblaciones que tienen escuelas y otros beneficios a unos pasos de distancia, que aquellas donde hay que andar varias horas para poder llegar a la escuela o a la clínica que nos corresponda. Sumado a lo anterior, la invasión también bastante perversa de estupefacientes, bebidas alcohólicas, comida chatarra y tráfico de personas de los que son objeto los barrios bajos, favelas, colonias marginales o como quiera llamársele a los lugares “alejados de la mano de Dios o de la modernidad”. Lo que vemos, por tanto, es la consolidación de pensamientos conservadores que, ya sea haciéndose del poder, ya insertando a las fuerzas armadas – y aspectos relacionados, como las armas- en varios espacios de la vida de las naciones, ya desde los tribunales, logran permanecer latentes, vivas, para proteger sus propios intereses de clase y económicos. Lo interesante es que pareciera que ahora las izquierdas trabajan o trabajarán para garantizar tales retrocesos. Vaya paradoja.