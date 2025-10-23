Retoma Segob diálogo con estudiantes para destrabar conflicto en el Tecnológico de Texmelucan

El gobierno del estado de Puebla restableció una mesa de diálogo con estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (ITSSMT), en un esfuerzo coordinado para atender y resolver el pliego petitorio que ha motivado el paro de actividades y la toma de instalaciones que se extiende por aproximadamente un mes.

El movimiento estudiantil en el ITSSMT, iniciado a finales de septiembre, tiene como principal exigencia la destitución de la directora general, Dulce María Reyes Quiroz.

Los alumnos la acusan de presuntas irregularidades administrativas, opacidad en el manejo de recursos, despidos injustificados de docentes con perfil académico adecuado y un trato autoritario y denigrante hacia la comunidad estudiantil.

La protesta se endureció tras reportes de una agresión armada contra un alumno, generando preocupación por la seguridad en el campus.

El paro se ha mantenido activo a la espera de una respuesta concreta a sus demandas.

Esto derivó en la instalación de una mesa de diálogo, la noche de este miércoles, en el que participaron los secretarios de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, de Educación, Manuel Viveros Narciso, y el presidente municipal, Juan Manuel Alonso, quienes escucharon de manera directa las inquietudes y demandas de los estudiantes.

​De la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, estuvieron presentes el director de Universidades e Institutos, Alberto García Hernández, y el subdirector de Institutos, Jaime Lozada Cervantes, para analizar la viabilidad de cada punto planteado por el alumnado.

​Como resultado de este encuentro, las autoridades acordaron establecer una mesa de seguimiento en las propias instalaciones del Tecnológico de San Martín Texmelucan.

Dicha reunión se llevará a cabo este jueves 23 de octubre, con el fin de avanzar de manera puntual en la solución de los puntos del pliego petitorio y buscar un acuerdo que permita el retorno a las aulas.

​El gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta, reafirmó su compromiso de mantener el diálogo abierto para la solución de conflictos y de priorizar la atención a todos los sectores sociales, a fin de garantizar el derecho a la educación de los jóvenes de la región.