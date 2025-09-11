Retiro de topes en Calzada Zaragoza, solo si lo solicita el Congreso: Chedraui

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, afirmó que el ayuntamiento solo podría retirar los topes instalados en la Calzada Ignacio Zaragoza, frente al Congreso del estado, si existe una solicitud formal del Poder Legislativo, pues eliminarlos por decisión unilateral acarrearía daño patrimonial para el municipio.

“Si se quitan los topes, es un daño patrimonial, tendría que ser una petición por parte del Congreso, y ya lo está checando”, expuso el munícipe al explicar que los reductores se incluyeron en el contrato firmado entre el gobierno estatal anterior y la empresa encargada de la nueva sede legislativa.

La presencia de los topes genera opiniones encontradas: conductores critican su altura y consideran que obstaculiza el tránsito adecuado por la vía; por su parte, transeúntes y vecinos los avalan porque obligan a los vehículos a reducir la velocidad, especialmente en el sentido de Los Fuertes hacia bulevar 5 de Mayo, donde existía un riesgo mayor de accidentes por el exceso de velocidad.

El alcalde puntualizó que la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso local, ya analiza el tema. Reiteró que el ayuntamiento solo actuaría en caso de recibir la solicitud oficial de los diputados.

La empresa Grupo Constructor Marcar y Asociados S.A de C.V. fue la encargada de ejecutar la obra de la nueva sede del Poder Legislativo, la cual tuvo un costo de 855 millones de pesos.

Descarta Chedraui reforzar seguridad de Félix Pallares

En otro asunto, el presidente municipal descartó reforzar la seguridad personal del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, tras el ataque sufrido por su homólogo de Amozoc, José Luis Corrales Serrano, quien fue baleado durante un operativo. Chedraui aclaró que el municipio mantiene coordinación con el gobierno estatal, la Marina y el Ejército para garantizar la tranquilidad de los habitantes de la capital.

La administración municipal reitera su compromiso de transparencia y legalidad en la toma de decisiones, enfrentando el dilema entre proteger el patrimonio público y responder a las demandas de movilidad y seguridad en una de las principales arterias de la ciudad.

Leer más: SSP: Atentado contra secretario de Seguridad de Amozoc no fue por el caso de los 12 desaparecidos