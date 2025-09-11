Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Retiro de topes en Calzada Zaragoza, solo si lo solicita el Congreso: Chedraui

El alcalde dijo que el ayuntamiento podría cometer daño patrimonial si los retira unilateralmente

Retiro de topes en Calzada Zaragoza, solo si lo solicita el Congreso: Chedraui
Retiro de topes en Calzada Zaragoza, solo si lo solicita el Congreso: Chedraui
Patricia Méndez

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, afirmó que el ayuntamiento solo podría retirar los topes instalados en la Calzada Ignacio Zaragoza, frente al Congreso del estado, si existe una solicitud formal del Poder Legislativo, pues eliminarlos por decisión unilateral acarrearía daño patrimonial para el municipio.

“Si se quitan los topes, es un daño patrimonial, tendría que ser una petición por parte del Congreso, y ya lo está checando”, expuso el munícipe al explicar que los reductores se incluyeron en el contrato firmado entre el gobierno estatal anterior y la empresa encargada de la nueva sede legislativa.

La presencia de los topes genera opiniones encontradas: conductores critican su altura y consideran que obstaculiza el tránsito adecuado por la vía; por su parte, transeúntes y vecinos los avalan porque obligan a los vehículos a reducir la velocidad, especialmente en el sentido de Los Fuertes hacia bulevar 5 de Mayo, donde existía un riesgo mayor de accidentes por el exceso de velocidad.

El alcalde puntualizó que la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso local, ya analiza el tema. Reiteró que el ayuntamiento solo actuaría en caso de recibir la solicitud oficial de los diputados.

La empresa Grupo Constructor Marcar y Asociados S.A de C.V. fue la encargada de ejecutar la obra de la nueva sede del Poder Legislativo, la cual tuvo un costo de 855 millones de pesos.

Descarta Chedraui reforzar seguridad de Félix Pallares

En otro asunto, el presidente municipal descartó reforzar la seguridad personal del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, tras el ataque sufrido por su homólogo de Amozoc, José Luis Corrales Serrano, quien fue baleado durante un operativo. Chedraui aclaró que el municipio mantiene coordinación con el gobierno estatal, la Marina y el Ejército para garantizar la tranquilidad de los habitantes de la capital.

La administración municipal reitera su compromiso de transparencia y legalidad en la toma de decisiones, enfrentando el dilema entre proteger el patrimonio público y responder a las demandas de movilidad y seguridad en una de las principales arterias de la ciudad.

Leer más: SSP: Atentado contra secretario de Seguridad de Amozoc no fue por el caso de los 12 desaparecidos

Temas

Más noticias

Internacional

FBI publica fotos de “persona de interés” en búsqueda del asesino de Charlie Kirk

La Jornada -
Washington. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó dos fotografías de una "persona de interés" mientras continúa la búsqueda...
Internacional

Ex presidente Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado

La Jornada -
Brasilia. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el juicio a el ex presidente Jair Bolsonaro  (2019-2023) lo condenó a 27 años y tres...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Panistas avalaron que Nueva Alianza presida la mesa directiva, le revira García a Micalco

Efraín Núñez -
Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso del estado, subrayó este jueves que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) respaldó que Elías...

Próximas remodelaciones en casonas del Centro Histórico estarán sujetas a un catálogo municipal y del INAH

Patricia Méndez -
Las remodelaciones de casonas en el Centro Histórico de Puebla, promovidas por empresariado y particulares, deben ajustarse a un catálogo oficial determinado por el...

Autoridades distribuyen despensas y aparatos funcionales en zonas vulnerables de la capital de Puebla

Patricia Méndez -
El alcalde de Puebla, José Chedraui, y la presidenta del Patronato del DIF municipal, MariElise Budib, encabezaron la entrega de despensas y sillas de...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025