Domingo, noviembre 9, 2025
Remueve la Comuna una decena de casetas de comerciantes informales en San Alejandro y Ortopedia

Las casetas de comerciantes informales ocupaban espacios destinados al programa de parquímetros en las colonias San Alejandro y Ortopedia de la capital poblana.
Las casetas de comerciantes informales ocupaban espacios destinados al programa de parquímetros en las colonias San Alejandro y Ortopedia de la capital poblana. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

Por lo menos 10 casetas de comerciantes informales, fueron retiradas en días recientes, de las zonas de San Alejandro y Ortopedia, como parte de la operación de los parquímetros.

Norman Campos Velázquez, subsecretario de Movilidad, señaló que, de manera previa, se exhortó a los vendedores a retirar las estructuras, pero esto no ocurrió por lo que la Comuna procedió al retiro.

El funcionario subrayó que se procederá al retiro de todo tipo de estructuras que ocupen las áreas para estacionamiento, ya que estas forman parte del programa de parquímetros.

“Llevamos 10 casetas retiradas, eran ocupadas por los ambulantes pero al entrar en vigor este sistema (de parquímetros) se retiraron para que los automovilistas ocupen los espacios”, comentó, en entrevista.

El funcionario dio a conocer que hasta el momento no se han registrado sanciones en loa cuadrantes referidos, pese a que la operación del programa suma apenas una semana.

Debe recordarse que en la zona se delimitaron un total de 300 espacios para el programa de parquímetros, el cual establece un período gratuito las tres primeras horas de uso y de 10 pesos a partir de la cuarta hora.

Campos sostuvo que el programa funciona correctamente, por lo que los accesos a los hospitales que hay en la zona, están liberadas.

