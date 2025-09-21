Domingo, septiembre 21, 2025
Descubren red de 339 cámaras ilegales en Puebla; ya fueron desmanteladas: SSP

Operativo coordinado logró el retiro de cámaras de vigilancia utilizadas por grupos delictivos en territorio poblano
Yadira Llaven Anzures

Un total de 339 cámaras de vigilancia ilegales fueron desmanteladas en 12 municipios poblanos como resultado de una operación coordinada entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Estos dispositivos eran utilizados por grupos delictivos para monitorear las acciones de las fuerzas de seguridad y evadir operativos, informó Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del estado.

Las cámaras fueron identificadas y retiradas durante operativos conjuntos diseñados para reducir la delincuencia en la región. Los municipios donde se hizo el hallazgo fueron Cuautlancingo con 90, seguido de Tehuacán con 88; Puebla con 61; San Martín Texmelucan con 21; Amozoc con 17; Zacatlán con 14; Ajalpan con 12.

Además de Tepeaca con 11; Xicotepec de Juárez registró nueve; en Teziutlán fueron ocho; en Venustiano Carranza seis y en Tecamachalco dos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, los delincuentes instalaban estos dispositivos en puntos estratégicos de la vía pública para vigilar su entorno. Sánchez González explicó que el objetivo de estas acciones es mermar la capacidad operativa de las bandas criminales, impidiendo que se organicen y expandan sus actividades.

El funcionario calificó estos aparatos como “cámaras parásito” por su función no oficial, mismos que son objeto de análisis por parte de las autoridades para determinar su uso exacto. A pesar de los esfuerzos, comentó que han notado una alta reincidencia en la instalación de estos dispositivos, ya que los grupos criminales vuelven a colocar las cámaras poco después de ser retiradas.

Coordinación interinstitucional

Ante esta situación, el titular de la SSP expuso que las diferentes corporaciones mantienen una comunicación constante para planificar y ejecutar nuevos operativos de manera continua.

Por separado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla capital confirmó el retiro de 12 cámaras de videovigilancia irregulares en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela. A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Félix Pallares informó que los dispositivos desinstalados podrían estar relacionados con vigilancia para presuntas actividades delictivas.

La corporación destacó la coordinación interinstitucional con la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Policía Estatal para llevar a cabo el operativo.

