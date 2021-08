Retiene la CNTE a López Obrador en Chiapas; “como presidente no puedo ser rehén de nadie”, revira

Cientos de manifestantes, en su mayoría integrantes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y trabajadores del sector Salud, bloquearon el ingreso del presidente Andrés Manuel López Obrador a su llegada a la séptima Región Militar, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La tradicional conferencia de prensa inició sin el presidente, mientras se alcanzaba a escuchar en la transmisión en vivo las consignas por la falta de insumos y ayuda gubernamental para el reinicio a clases.

Aun con el cinturón de seguridad puesto y en el asiento del copiloto, el mandatario dio un mensaje transmitido en el lugar donde se desarrolla la conferencia de prensa sin el jefe del Ejecutivo y, por tanto, tampoco pudo entrar para encabezar la reunión del gabinete de seguridad.

López Obrador advirtió desde el interior de su vehículo, que no será rehén de grupos de intereses creados.

“Los maestros de la CNTE de Chiapas impidieron el acceso, bajo la condición que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas, y no lo voy a permitir porque el presidente de México no puede ser rehén de nadie, son grupos de intereses creados en el magisterio que no tienen que ver con la base”, reviró.

Andrés Manuel -quien ya anunció que se retirará después de la presidencia a un racho que heredó en el municipio de Palenque, en Chiapas- dijo que decidió permanecer al interior de su camioneta a manera de protesta.

En ese sentido, pidió a la CNTE “que no abusen, respeten, esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido, hay derecho a manifestarse y se va a respetar siempre, pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos”.

Asimismo, el mandatario federal informó a la gente que no se impaciente porque tiene su conciencia tranquila, y está acostumbrado a enfrentar este tipo de protestas.

“Por la dignidad de mi investidura, no establezco relaciones de complicidad mafiosas, con ningún grupo de interés creado, les estamos ofreciendo diálogo, que los atienda la secretaria de Educación federal, pero ellos quieren que aquí mismo atienda su situación, entonces aquí me quedo”, refutó.

El presidente estuvo más de dos horas en medio del bloqueo de maestros, tras referir que la manifestación es un asunto más de intereses políticos y preguntó a las bases magisteriales si merece ese trato.

Posteriormente, la oficina de Presidencia informó que el mandatario ingresó a la zona regional militar en Tuxtla Gutiérrez, lo cual contradijo la versión de los maestros disidentes quienes aseguraron en redes sociales que Andrés Manuel seguía afuera del cuartel militar, sin bajar de su vehículo.

En representación del presidente tomó la palabra el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien agradeció el apoyo de López Obrador para enfrentar la epidemia por Covid-19.

El mandatario chiapaneco enfatizó que el gobierno federal prioriza el diálogo ante cualquier protesta.

En su oportunidad, la titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, lamentó la ausencia del presidente en la conferencia mañanera por el bloqueo en el acceso a la zona militar.

Sin embargo, dejó en claro que el gobierno de la Cuarta Transformación “ha mantenido una postura permanente de apoyo al diálogo, a la tolerancia y a la civilidad con los diferentes sectores sociales; en este gobierno democrático no hay represión”.