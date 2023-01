En lugar de retarme a debatir, el senador Armenta debería buscar más recursos para Puebla capital: Rivera

En lugar de retarme a debatir el senador Alejandro Armenta Mier debería de buscar más recursos para Puebla capital, soltó el edil capitalino, Eduardo Rivera Pérez.

En conferencia de medios, afirmó que es bueno que sus adversarios lo consideren para la gubernatura en 2024, a pesar de que no se ha pronunciado al respecto, luego de que el senador morenista lo retara a un debate público sobre temas políticos.

Expuso que aún no hay tiempos electorales, y lo que sí hay son necesidades que atender en la ciudad con menos recursos, luego de que la federación le ha recortado dinero al gobierno municipal a través de programas que en el pasado estaban activos.

“Todavía no inicia el proceso electoral, no he hecho un pronunciamiento sobre cómo voy a participar en el 2024. Agradezco que se me tome en cuenta como un competidor aún sin decirlo o un competidor a vencer en una responsabilidad tan noble como gobernar el estado”.