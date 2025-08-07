Jueves, agosto 7, 2025
Estiman un aumento del 5% para el presupuesto del municipio de Puebla en 2026; superaría los 7 mil 700 mdp

El municipio de Puebla proyecta un crecimiento presupuestal de 5% para 2026, con énfasis en programas sociales y obra pública. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

El presupuesto de egresos del municipio de Puebla para 2026 podría incrementarse en un cinco por ciento respecto al ejercicio anterior, superando así la cifra de 7 mil 700 millones de pesos y estableciendo un nuevo máximo histórico para la administración local.

Así lo estimó el secretario de Administración y Tecnologías de la Información, Juan José Tapia González, quien dijo que en los próximos días el gabinete municipal iniciará reuniones para conformar las leyes de ingresos y egresos del próximo ejercicio fiscal.

El presupuesto aprobado en 2025 fue por 7 mil 335 millones 743 mil 559 pesos, por lo que un aumento de cinco por ciento representaría 366.7 millones.

Tapia González señaló que serán prioritarios los programas sociales dirigidos a mujeres y adultos mayores, así como el fortalecimiento de la iluminación pública, una de las principales demandas ciudadanas y compromiso directo del presidente municipal, José Chedraui Budib.

Recordó que la administración local prevé inversiones destacadas en bacheo, ampliación de ciclovías y equipamiento para la policía municipal, en especial la compra de cámaras corporales para los elementos de seguridad.

El funcionario informó que, en los siguientes días, el gabinete municipal iniciará las mesas de trabajo para la conformación de las leyes de ingresos y egresos correspondientes al próximo año fiscal. Durante estas sesiones se analizarán los ajustes derivados de ahorros obtenidos en insumos como gasolina, luz eléctrica, papelería y viáticos, así como la redistribución de recursos hacia proyectos prioritarios.

En entrevista, Tapia enfatizó la importancia de mantener un crecimiento presupuestal sostenido pese a los retos económicos: “El cinco por ciento es un incremento positivo, influido por diversos factores, pero lo más relevante es cumplir con la ciudadanía y las metas planteadas por el alcalde.”

Cabe mencionar que el alcalde Chedraui Budib ha reiterado en distintas ocasiones que una de sus líneas estratégicas consiste en reforzar la atención social y modernizar la infraestructura urbana como uno de los principales pilares del plan municipal.

