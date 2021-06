Los resultados de ayer no anticipan nada para 2024, asevera Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, descartó que los resultados adversos para su partido en la Zona Metropolitana, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sean el anticipo de que en la elección por la gubernatura de 2024 la oposición recuperará el Poder Ejecutivo local.

“No vamos a hablar de 2024, no vamos a hablar. Puebla estado no es Zona Metropolitana, eso sí se los digo y las condiciones del 2018 no fueron las condiciones de 2021 y las condiciones de 2021 no serán las de 2024, ¡por favor, hay que tener un poquito de experiencia política“, expresó el mandatario en una rueda de medios esta mañana.

Al comentar la derrota que sufrió la abanderada izquierdista, Claudia Rivera Vivanco, Barbosa Huerta, expresó:

“Bueno, es un asunto de 21 puntos, es un margen muy grande. Esto se analizará por cada partido y, seguramente, pronto se reconocerán hechos, se hablará de cambios. Necesariamente cada partido tendrá nuevas estrategias y para tener nuevas estrategias primero debe reconocer errores, claro que sí, para hablar de una nueva estrategia lo primero que se tiene que hacer es reconocer errores, entonces quienes no ganaron los lugares deben de reconocer errores, quienes ganaron pues deben de mejorar sus estrategias”.

Explicó que el resultado de lo que sucedió en la Zona Metropolitana es un comportamiento electoral harto conocido:

“Los votos no son homogéneos, nunca han sido homogéneos, y menos ahora, pero sí se crean tendencias y en la Zona Metropolitana, pero básicamente en lo que es Puebla municipio y las dos Cholulas, tienen una homogeneidad parecida, así que fueron esas las condiciones que se dieron”.

Abundó: “fueron las que permitieron este resultado, la gente distingue, decide mejor su voto, a través de muchos elementos, los tipos de gobierno que se les dieron, los candidatos que se presentaron y, bueno, no hay que tenerle temor a los resultados ni a la democracia: Atlixco un bastión panista, fíjense panista, ya no lo es y así les puedo ir mencionando, desglosando todas las ciudades del estado y es una variación de alternancias políticas de alternancias. Entonces, apenas vamos a ver los resultados, porque ahorita están al nivel de PREP, ayer fue de encuestas de salida, hoy es de PREP y todos debemos de estar satisfechos: sí claro que sí. Puebla influye en Cholula y se crean tendencias, no es homogéneo, la gente también distingue a los candidatos, votar por un municipio es diferente que votar por un diputado y depende de quién sea el candidato, también son muchas cosas ya salió esto y celebremos todo que haya salido bien”.

En esa lógica, indicó que “a manera de una cortesía política” tendrá reuniones con aquellos candidatos a presidentes municipales y diputados locales que tengan un resultado firme de su elección y reconocida por los contendientes.

Precisó que estos encuentros servirán para perfilar temas con las próximas autoridades, pero que las acciones de gobierno las continuará trabajando con quienes todavía ejercen sus cargos.

Señaló que en Puebla es momento de avanzar y dejar la competencia electoral para llamar a la unidad y trabajar a fin de hacer una política que permita el fortalecimiento de los municipios.

Sobre la jornada de votación, el titular del Ejecutivo destacó que el despliegue de seguridad efectuado, a través de la Policía Estatal, garantizó que el electorado ejerciera su derecho a voto, por lo que sostuvo que el proceso electoral fue limpio.

Además, el mandatario afirmó que el gobierno del estado cumplió con el compromiso de no intervenir durante el proceso comicial, pues ninguna estructura de la administración que encabeza realizó acciones para favorecer a algún partido o candidato.

Asimismo, dijo que debe reconocerse el alto nivel de participación y el trabajo de las y los ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casillas.