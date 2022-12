Se logró reestructurar pago de deuda en 2025: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, a través de la Secretaría de Hacienda, se logró una restructuración en el pago del servicio de la deuda en 2025, a fin de que el próximo gobierno pague la mitad de los intereses de la deuda y no tenga las presiones financieras que “nosotros tuvimos cuando llegamos”. Sostuvo que se está actuando de manera responsable en materia económica y financiera para no dejarle, como hizo Carlos Salinas con Ernesto Zedillo, la economía prendida de alfileres, sino dejarle holgura al nuevo gobierno.

“No solo es es año que viene y el 2024, que en el 2025 no tengan presiones financieras, estamos actuando de manera muy responsable , ya estamos pensando hacia adelante y me acaba de enviar Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, que ya está resuelto esta restructuración financiera hasta 2024 pero buscamos que el próximo gobierno no tenga la presión”, dijo aunque el secretario de Hacienda dará pormenores de esta operación.

Al hacer un balance a cuatro años de gobierno, López Obrador sostuvo que hay buenos resultados y auguró: “el conservadurismo no tiene futuro en México. No tienen dirigentes”. Reivindicó que de acuerdo a la revista The Economist, el país ocupa la sexta mejor posición en cuanto al desempeño económico en 2023, México es una de las economías con mejores condiciones para la atracción de inversiones en el mundo.

En su balance, lamentó que las reformas constitucionales y legales en el sexenio pasado hayan privilegiado los intereses de las empresas privadas en el sector energético en detrimento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Si bien destacó que no les dio tiempo para consumar el saqueo en el ámbito energético, dijo que se dejó un marco legal e institucional que amarra las manos al nuevo gobierno para revertir estas reformas encaminadas a privilegiar a la industria privada.

Aun cuando no en todos los organismos lograron colocar personas vinculadas a los intereses privados, en otros casos, como la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones sí lograron insertar en sus estructuras directivas a representantes de los monopolios o “actores preponderantes”, como los definieron, para defender los intereses de monopolios a los que supuestamente iban a combatir.

A pesar de esto se ha logrado instrumentar políticas para dar prioridad a las emoresas públicas, sin embargo,,reconoció que históricamente los finales de cada administración son complejas por lo que se está tratando de anticipar para evitar conflictos.

“Hablamos de transición, de lo que tenemos que cuidar. Siempre los fines de sexenio son difíciles, vamos a una etapa difícil, porque vienen las elecciones. Si hay ahora ataques pues imagínense. Se dice, Y lo mejor es lo peor que se va a poner”.

Sin embargo, dijo que hay un impulso, “está creciendo la economía, tenemos finanzas sanas, programas del bienestar están funcionando muy bien. Van a mejorar mucho en 2023, que no le falten recursos al pueblo, la economía popular. Tienen que ver con la comida, eso está garantizado”.

López Obrador dijo que en esta administración la más difícil fue la pandemia, por lo dolorisísimo que fueron muchas consecuencias. “El sonido de las ambulancias. Ustedes lo vivieron, pues imagínense para quien tiene la responsabilidad. No se es culpable pero se es responsable; a pesar de eso salimos. En esos momentos nos hicieron planteamiento de endeudarnos (para apoyar a los de arriba) pero vamos saliendo, vamos bien.

Rumbo al final del sexenio, López Obrador auguró que en lo político se van a radicalizar “los conservadores, se van a lanzar más fuerte. Hay que tener paciencia, prudencia y presencia. Estar informando. No tienen elementos, razones de peso para no ser radicales. Porque todos de una u otra forma formaron parte de la corrupción que imperaba en el país. Vamos a tratar de convencer. Para que no nos engañen. Los grandes empresarios que no los exploten porque no tiene futuro el conservadurismo en Mexico”.