Miércoles, octubre 29, 2025
FGE analiza si cabeza hallada en La Resurrección corresponde a restos humanos abandonados hace 5 días

Carretera a La Resurrección a la altura del Puente de piedra donde fueron localizados restos humanos.
Carretera a La Resurrección a la altura del Puente de piedra donde fueron localizados restos humanos. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si la cabeza humana encontrada esta mañana en una barranca de la colonia 2 de Marzo, perteneciente a la junta auxiliar La Resurrección, está relacionada con los restos humanos abandonados el pasado viernes debajo del “Puente de Piedra”, en la misma zona.

Debido al avanzado estado de descomposición, las autoridades no han podido determinar el sexo de la víctima. La única característica que podría asociarla con una mujer, como se reportó inicialmente, es la presencia de cabello largo, aunque esta referencia no es concluyente.

La principal hipótesis de los investigadores es que ambos hallazgos están vinculados. Esto se sustenta en lo informado por la fiscal especializada en homicidios dolosos, María Guadalupe Campos Rivera, quien explicó en conferencia de prensa que la víctima del viernes pasado no había sido identificada, pues las bolsas donde se localizaron los restos no contenían la cabeza.

El hallazgo de esta mañana fue reportado por transeúntes que caminaban sobre el puente que cruza la barranca, quienes observaron a varios perros peleando por lo que después confirmaron era una extremidad humana.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron los primeros en acudir al sitio y, alrededor de las 9 horas, confirmaron que se trataba de una cabeza humana. La zona fue acordonada en espera del arribo de la Policía Estatal y peritos de la FGE, quienes llegaron poco después de las 11 horas para realizar el levantamiento de indicios y el traslado del resto humano al Servicio Médico Forense (Semefo).

Peritos criminalistas confirmaron que la cabeza presentaba varios días en descomposición, lo que coincide con el tiempo transcurrido entre este hallazgo y el de los restos localizados el viernes pasado en la misma junta auxiliar.

A través de estudios forenses se determinará si la extremidad pertenece a la víctima abandonada debajo del “Puente de Piedra” o si corresponde a una segunda persona.

Sobre los hechos del viernes, la Fiscalía Especializada en Homicidios Dolosos informó que, tras revisar las grabaciones de cámaras de seguridad, se detectó que un hombre en motocicleta abandonó los restos humanos dentro de bolsas de plástico poco después de las 4 horas. A un costado dejó la moto en la que se trasladaba y una cartulina con mensajes amenazantes firmados por “El Comandante Diablo”.

En menos de una semana han sido localizados dos cadáveres con signos de extrema violencia acompañados de mensajes atribuidos a este presunto líder criminal al norte de la capital. Apenas esta mañana se confirmó también que el cuerpo sin vida de Patricia Angélica Rubín Montes, presunta líder de una banda dedicada al robo a usuarios del transporte público, fue hallado en una barranca de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

