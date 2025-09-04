Jueves, septiembre 4, 2025
Tan solo en una semana, fueron asaltados siete restaurantes de la capital Puebla: Canirac

Huexotitla, La Paz y Zavaleta, entre las zonas con mayor impacto por robos recientes a restaurantes. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Durante esta semana se han registrado al menos siete asaltos a mano armada en restaurantes de Puebla,  denunció la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). El presidente del organismo, Juan José Sánchez, exigió una intervención inmediata de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor

Señaló que la ola de robos ha generado un clima de preocupación y malestar entre los propietarios, colaboradores y clientes, especialmente en zonas como La Paz, Zavaleta, Huexotitla y el Centro Histórico.

El incremento en los asaltos, dijo el dirigente, pone en riesgo tanto el patrimonio como la integridad de trabajadores, proveedores y ciudadanos que frecuentan los establecimientos.

Sánchez enfatizó que, aunque la cantidad de negocios afiliados a la Canirac afectados es baja respecto al total, la recurrencia de robos en la semana representa una amenaza real para todo el sector.

“No solo nos preocupa el impacto económico, sino la seguridad de clientes y colaboradores. Hemos presentado denuncias y exigimos resultados concretos de la fiscalía. La tranquilidad de quienes trabajan o visitan los restaurantes está en juego”, expresó en referencia al llamado directo a la fiscal Idamis Pastor.

Entre los establecimientos afectados en los últimos días figuran Sanborns, Las Adelitas, Amorcito Corazón y La Choripanería de La Paz, mientras que empresarios de Zavaleta y el Centro Histórico también han reportado incidentes similares. A pesar del esfuerzo restaurantero, la falta de avances oficiales mantiene alerta al gremio, pues hasta ahora no ha habido detenciones que frenen la operación de la banda identificada por los dueños de los negocios.

Esta problemática ocurre en momentos previos a la temporada alta, cuando la actividad comercial y gastronómica suele elevarse y dinamizar la economía local. Sin embargo, el temor generado por los asaltos ha provocado que disminuya la afluencia de clientes y crezca la incertidumbre entre los trabajadores, especialmente quienes dependen del transporte público al concluir sus jornadas.

La Canirac sostuvo que ha cumplido cada requisito legal aportando denuncias y datos para la identificación de los responsables. Ahora, la exigencia se centra en que la FGE realice inspecciones más rigurosas y actúe con prontitud para detener a los delincuentes.

