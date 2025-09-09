Martes, septiembre 9, 2025
Planean rehabilitación integral de la fuente de San Miguel para 2026

Patricia Méndez

La fuente de San Miguel que se encuentra en el zócalo de Puebla será rehabilitada en su totalidad el próximo año, una vez que la Gerencia del Centro Histórico cuente con los recursos necesarios para hacerlo, informó Aimeé Guerra, titular de la dependencia.

La funcionaria municipal señaló que los peritos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya concluyeron el análisis del costo que tendrá reparar únicamente la parte del tazón que fue desprendida tras una protesta social que tuvo lugar en la Plaza de Armas, el pasado 30 de agosto, por lo que en breve se dará a conocer la evaluación.

Mientras tanto, comentó que la actual administración proyecta la rehabilitación completa del monumento, considerado como Patrimonio de la Humanidad, después de que la última intervención integral se llevó a cabo en 2021, cuando se dio mantenimiento al tazón, amorcillos así como del sistema hidráulico.

“No tenemos los fondos para la recuperación de la fuente en este momento, sin embargo, esperemos que el próximo año tengamos un proyecto de la rehabilitación completa da la fuente”, comentó al ser entrevistada sobre el tema.

Guerra señaló que la fuente de San Miguel es uno de los monumentos y esculturas a los que la administración municipal da mantenimiento de manera periódica, como parte de los trabajos de conservación del Centro Histórico.

Debe recordarse que en marzo de 2023, la administración municipal en turno señaló que invertiría 350 mil pesos para rehabilitar el monumento tras daños que tuvo en el marco de protestas civiles que hubo en ese mismo mes. En esa ocasión se indicó que se realizarían trabajos de retiro de sarro, así como para la restauración de las esculturas de ángeles con las que cuenta.

La gerente del Centro Histórico indicó que, después de que el gobierno federal ya presentó el Paquete Económico para 2026, analizará el monto de recursos que Puebla podría recibir para mantenimiento de monumentos o, en su caso, gestionar un presupuesto para este fin.

“Siempre se hace una convocatoria durante el mes de diciembre para rehabilitación del patrimonio edificado, todavía no conocemos la normativa o las reglas de operación pero suponemos que serán muy parecidas a las del año en curso cuando fuimos acreedores de recursos federales”, agregó.

