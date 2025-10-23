Jueves, octubre 23, 2025
Restablecida en 100% la electricidad en Puebla; 300 escuelas siguen en proceso de limpieza: Federación

Suman 21 muertos por lluvias en la Sierra Norte

Titular de la SICT reportó que en Puebla se logró que los 26 mil 445 usuarios afectados cuenten con el servicio de electricidad al 100 por ciento
Yadira Llaven Anzures

El gobierno federal reportó avances significativos en la atención a la emergencia por las lluvias que afectaron a varios estados del país, destacando que en Puebla se logró que los 26 mil 445 usuarios afectados por la contingencia cuenten con el restablecimiento del servicio de electricidad al 100 por ciento.   

De acuerdo con el informe presentado por el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, también en la entidad poblana se han atendido 305 escuelas de 476 que requerían limpieza, con un avance del 77 por ciento en el último día.  

​Durante la “Mañanera del Pueblo”, llevada a cabo desde Palacio Nacional este miércoles, el funcionario detalló las siguientes cifras clave para Puebla, con corte al 21 de octubre, en los que también informó que 29 de 32 localidades ya están comunicadas.  

Además, agregó que se logró concluir el censo de 11 mil 279 viviendas; se han entregado 60 mil 550 despensas y se han aplicado 49 mil 602 vacunas para prevenir enfermedades como el dengue. 

​En cuanto a la limpieza de planteles educativos, Puebla es el estado con el segundo mayor número de escuelas por atender (476), y sus 305 escuelas limpias representan un esfuerzo continuo, con un avance de 77 centros atendidos en la última jornada.  

​Finalmente, Jesús Esteva resaltó que el personal total atendiendo la emergencia en los cinco estados asciende a 52 mil 805 elementos, con una participación destacada de los gobiernos de los estados, sector salud, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y dependencias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Bienestar. 

Suman 21 muertos por lluvias  

Por la tarde, la Secretaría de Gobernación de Puebla (Segob) informó que la cifra de víctimas mortales a causa de las torrenciales lluvias que azotaron la Sierra Norte ascendió a 21 personas, tras el hallazgo de un nuevo cuerpo sin vida por parte del personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.  

En comunicado, el organismo estatal confirmó la localización del cuerpo de Ernesto Islas Aparicio, de 54 años de edad, en el río San Marcos, a la altura de la comunidad de Hula, en el municipio de Tlacuilotepec.  

A pesar de este lamentable hallazgo, la Comisión de Búsqueda del Estado afirmó que la emergencia y las labores de localización continúan en la región.  

La autoridad estatal informó que aún se mantienen activas tres fichas de búsqueda de personas no localizadas, por lo que el despliegue de elementos en la Sierra Norte no cesa.  

Las personas que aún permanecen en calidad de desaparecidas, y por quienes se mantienen activos los trabajos de localización, acompañamiento y atención a las familias, son: Liam Tadeo González Lechuga, de 6 años, originario de Huauchinango; Pedro Segura Muñoz, de 75 años, originario de Tetela de Ocampo, y Albino Calderón Islas, de 82 años, originario de Naupan.  

Concluyó que la coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales sigue enfocada en dar con el paradero de los desaparecidos y brindar apoyo integral a las familias afectadas por la tragedia que ha golpeado severamente a la entidad. 

