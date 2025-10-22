Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasEstado

Se restablece el 100% de la electricidad en Puebla; 300 escuelas siguen en proceso de limpieza: Federación

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, reporta avances en la atención a la emergencia por lluvias en Puebla durante la conferencia matutina.
Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, reporta avances en la atención a la emergencia por lluvias en Puebla durante la conferencia matutina.
Yadira Llaven Anzures

El Gobierno Federal reportó avances significativos en la atención a la emergencia por las lluvias que afectaron varios estados del país, destacando que en Puebla se logró que 26 mil 445 usuarios afectados por la contingencia cuenten con el restablecimiento del servicio al 100 por ciento.​

De acuerdo con el informe presentado por el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, también en la entidad poblana se han atendido 305 escuelas de 476 que requerían limpieza, con un avance del 77 por ciento en el último día.​

Durante la “Mañanera del Pueblo”, llevada a cabo desde Palacio Nacional este miércoles, el funcionario detalló las cifras clave para Puebla, con corte al 21 de octubre, en las que también informó que 29 de 32 localidades ya están comunicadas.​

Además, agregó que se logró concluir el censo de 11 mil 279 viviendas; se han entregado 60 mil 550 despensas y se han aplicado 49 mil 602 vacunas para prevenir enfermedades como el dengue.​

En cuanto a la limpieza de planteles educativos, Puebla es el estado con el segundo mayor número de escuelas por atender (476), y sus 305 escuelas limpias representan un esfuerzo continuo, con un avance de 77 centros atendidos en la última jornada.​

Finalmente, Jesús Esteva resaltó que el personal total atendiendo la emergencia en los cinco estados asciende a 52 mil 805 elementos, con una participación destacada de los gobiernos de los Estados, Sector SaludSecretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y dependencias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Bienestar.​

Temas

Más noticias

Nacional

Aún incomunicadas, 93 comunidades afectadas por lluvias en 5 estados: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. Al dar a conocer el balance de la atención a la emergencia en cinco entidades provocado por las lluvias, el secretario...
Internacional

Sarkozy va a prisión en Francia

La Jornada -
París. Nicolas Sarkozy se convirtió ayer en el primer ex jefe de Estado de Francia entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:22

Extienden declaratoria de desastre a Totomoxtla y Llano Grande

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, ampliará la declaratoria de desastre natural para incluir a dos comunidades del municipio de Honey,...

Quedan cinco comunidades por restablecer la comunicación en Puebla: SICT

Yadira Llaven Anzures -
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó este lunes que se ha logrado un avance significativo en el...

Edil de Xoxtla ocultó alcances del acuerdo con SOAPAP para llevarse más agua a Puebla para lograr su aprobación: Bermúdez

Efraín Núñez -
La edil de San Miguel Xoxtla, Guadalupe Ortiz Pérez, ocultó al cabildo los alcances del acuerdo con el Sistema Operador de Agua Potable y...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025