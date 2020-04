Respiradores donados por VW no sirven para terapia intensiva, sino para tratamientos sin complicaciones: Barbosa

Los ventiladores que serían donados al estado por la armadora Volkswagen no tienen las especificaciones para ser usados con pacientes en terapia intensiva por Covid–19 y no se ha usado en otros tratamientos porque aún no los autoriza Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), reveló el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario subrayó que los ventiladores no podrán utilizarse hasta que tengan la autorización correspondiente.

“Finalmente esos ventiladores no son los que necesitamos para los temas de terapia intensiva. Son ventiladores que podrían servir en un tratamiento que no tenga complicaciones”.

Manifestó que no se utilizará un prototipo no autorizado por Cofepris para evitar que pueda haber una secuela con un paciente.

“No vamos a utilizar un prototipo que no está autorizado por Cofepris. Alrato resulta que el ventilador provoca secuelas. Es muy complicado”.

Agregó que el gobierno estatal iba a comprar 50 ventiladores con una empresa; sin embargo, la administración se percató en la ficha técnica que no servían para la intubación de pacientes graves por lo que la adquisición se canceló.

A medidados de este mes la armadora Volkswagen informó que en un esfuerzo por contribuir en la lucha para aminorar la emergencia sanitaria generada por el Covid–19, VW de México está trabajando en un proyecto –aún en fase de planeación– para el desarrollo de ventiladores médicos que serán fabricados en la planta que posee el fabricante alemán en Puebla.

De acuerdo con la Oficina de Comunicación Corporativa de VW de México, por el momento no se ha iniciado la fabricación de los ventiladores en la fábrica poblana, pues el proyecto se encuentra en fase de planeación y cumplimento de los lineamientos que ha establecido para este tipo de dispositivos la Cofepris, según publicó el periódico La Jornada.

El fabricante alemán señaló que los prototipos de ventiladores en los que esta trabajando son desarrollo propio del Grupo VW, y en cuanto a la fecha exacta del inicio de producción, volumen de fabricación y a qué instituciones serán donados estos equipos médicos.