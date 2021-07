Acataré la resolución judicial respecto a la Rectoría de la UDLAP: Ríos Piter

Al reconocer que existe indefinición en quién puede ostentar el cargo de rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Armando Ríos Piter señaló que se apegará a la próxima resolución que emita el Poder Judicial de la Federación respecto a este tema.

Ríos refirió que pese a que el problema legal que gira en torno a la casa de estudios aún no se ha resuelto, los pagos para el personal tanto sindicalizado como de confianza ya se regularizaron.

El también exlegislador federal se pronunció porque la situación tampoco afecte al alumnado, por lo que adelantó que el próximo 9 de agosto se retomarán las clases en línea.

En junio pasado la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) dio cumplimiento a un mandato judicial que ordenaba el cambio de los patronos de la Fundación Jenkins que está a cargo de la UDLAP.

La modificación trajo como consecuencia que la nueva directiva también cambiara al rector de la universidad, al acusar a Luis Ernesto Derbez Bautista de incurrir en delitos de lavado de dinero, robo y administración fraudulenta, según los resultados preliminares de una auditoría practicada a la casa de estudios, y en su lugar fue designado Armando Ríos.

Posteriormente, la familia Jenkins impugnó la determinación y la semana pasada ganó una suspensión provisional, lo que permitió solo a la ex presidenta del Patronato Margarita Jenkins, que fuera reinstalada en ese cargo y, a su vez, también restituyó a Derbez en la Rectoría.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Ríos reconoció que la situación descrita provocó que actualmente haya una indefinición en la titularidad de la rectoría de la universidad pues, en efecto, la resolución permitió a Margarita Landa que estuviera nuevamente al frente de la Fundación Jenkins, sin embargo recordó que esta resolución fue impugnada por la JCIAP.

El académico indicó que una vez que el Poder Judicial emita el fallo sobre el tema, se apegará al mismo, pues se tratará de un mandado legal.

“Estamos en el trabajo que nos ha sido mandatado por parte del Patronato pero entendemos que hay una gran discusión respecto a lo que se está discutiendo en el Poder Judicial”, comentó.

Hay que recordar que Margarita Jenkins ganó una suspensión provisional para ser restituida como presidente de la Fundación y anunció la ratificación de Luis Ernesto Derbez Bautista como rector de la UDLAP.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Ríos Piter señaló que el conflicto no debe afectar ni a la plantilla estudiantil, ni al personal docente y administrativo de la casa de estudios.

En ese sentido dijo que hasta el momento ya se regularizaron los pagos tanto del personal sindicalizado como de confianza tras la restitución de las cuentas bancarias a una de las dos partes en conflicto.

“Independientemente de lo que se vaya resolviendo en el Poder Judicial es indispensable que logremos dividir, separar lo que está ocurriendo en tribunales de lo que está ocurriendo en la universidad. Hoy los procesos en la universidad se mantienen, se están desarrollando, se están pagando las inscripciones, se tiene la convocatoria para el próximo nueve de agosto para regresar en línea a clases (…) la vida de la universidad se mantiene”, puntualizó.

Ríos reconoció que sí hay un número de alumnos que decidió ya no inscribirse para el siguiente semestre, pero indicó que la cifra aún se analiza, sin embargo, insistió en que no hay riesgo jurídico para el alumnado, por lo que los exhortó a no desertar de sus estudios en la UDLAP.