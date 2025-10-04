Resolución del TEEP está por encima de la voluntad de los panistas, la impugnaremos: Herrera

La resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que anuló la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital poblana, al determinar que la convocatoria para renovar la presidencia del Comité Municipal debió estar dirigida exclusivamente a mujeres, está por encima de la voluntad de los panistas, afirmó Manuel Herrera Rojas, ganador del proceso interno, quien anunció que impugnará el resolutivo ante los tribunales.

Herrera Rojas subrayó la legitimidad de la elección y anunció que recurrirá a los tribunales para impugnar el resolutivo. A través de un video en redes sociales, Herrera Rojas llamó a los simpatizantes y militantes de Acción Nacional a defender su voto expresado el pasado 7 de septiembre. En su mensaje, enfatizó que la resolución judicial pretende invalidar una victoria legítima y reiteró que la base de militantes creyó en su proyecto político y lo refrendó en las urnas.

“La resolución del TEEP está por encima de la voluntad de los panistas poblanos, quienes decidieron que nosotros ganamos el Comité Directivo Municipal. Esa victoria, que fue más de dos a uno, la defenderemos en los tribunales”, sostuvo Herrera en su pronunciamiento.

También instó a los militantes a permanecer activos y organizados para defender la determinación y la voluntad popular expresada en la elección interna, pidiendo que se mantenga vivo el espíritu de Acción Nacional.

Por otro lado, Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN, declaró por la tarde que el partido debe esperar a que se agote el principio de definitividad en los procesos jurisdiccionales; es decir, hasta que los tribunales decidan en última instancia sobre los recursos promovidos por Herrera Rojas y cualquier otro actor interesado.