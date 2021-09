RESISTENCIAS A DESPENALIZAR EL ABORTO

El 7 de septiembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son inconstitucionales las porciones normativas de los códigos penales de los estados que “criminalicen el aborto de manera absoluta”, es decir, que no contemplen la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la gestación.

Lo anterior obliga a la Legislatura poblana entrante a revisar el Código Penal del estado para que no se criminalice a las mujeres, despenalizando con ello la interrupción del embarazo. Esto que parecería ser rápido, dependerá del interés y voluntad política de los nuevos legisladores, que conformarán en próximos días el Congreso local. Hasta el momento, de 41 representantes, solo Mónica Silva Rojas, del Partido del Trabajo, se ha pronunciado abiertamente a favor de que se legalice la suspensión del embarazo dentro de las 12 semanas de gestación.

Por tanto, la modificación al Código Penal puede dilatarse, como ocurrió cuando ese mismo tribunal emitió sentencia el 15 de junio de 2015 para legalizar los matrimonios igualitarios, figura que en Puebla tardó más de cinco años en ser incorporada al Código Civil del estado, luego del ultimátum de la propia SCJN.

No hay duda que en la despenalización de la interrupción del embarazo están en juego los derechos humanos de las mujeres, frente a las creencias de grupos conservadores y religiosos que han frenado y penalizado a las mujeres por abortar.

Comienza en Puebla una nueva etapa de lucha de las mujeres y activistas para que el Código Penal finalmente se modifique, frente a las posiciones morales que han criminalizado la decisión de las mujeres y que buscan perpetuar. Sin embargo, la decisión unánime de la Corte implica la obligación para los estados de modificar nulificando la penalización existente en su legislación por lo que esperamos que la próxima Legislatura, al margen de las posiciones personales de los y las diputadas hagan su trabajo.

