Necesario, alimentar la capacidad de resiliencia del patrimonio: Arturo Balandrano

Después de la fuerza de los sismos de 1985, 1999 y 2017, además de los que seguramente habrá en el futuro, es importante y necesario alimentar la capacidad de resiliencia del patrimonio, sostuvo Arturo Balandrano Campos, director de Sitios y monumentos de la Secretaría de Cultura federal.

Al participar en el panel de cierre del segundo foro internacional Innovación, reestructuración y conservación del patrimonio, el funcionario federal señaló que, desde la física, la resiliencia es una virtud de los materiales que les permite recuperar su forma inicial después de aplicarles una fuerza.

Ahora, continuó, este concepto se aplica en la vida cotidiana, en el mundo, y ha tomado una gran importancia sobre todo en la conservación del patrimonio edificado, sobre todo después de los sismos de 2017 que afectaron a varios estados del país, incluido Puebla donde resultaron 621 inmuebles dañados.

- Anuncio -

Balandrano Campos mencionó que hay condiciones que señalan la posibilidad de resiliencia en el patrimonio. La primera, el carácter mismo del patrimonio cultural, específicamente del patrimonio edificado, el cual sufre embates de la naturaleza y de la propia sociedad que para mostrar su necesidad de cambio agrede al patrimonio.

“El patrimonio es un material que no se puede dejar desaparecer, que se demuela, que se colapse y no se pueda tener. La presencia misma del patrimonio es el factor aglutinante de las sociedades para conformar una identidad, sin él no tendríamos una identidad cultural con la fuerza que hay en México, donde su gran riqueza genera en la población una idea identidad cultural de las más fuertes en el mundo”.

Esa misma identidad, acotó, hace que durante la presión que genera un evento como los sismos se sume la sociedad mexicana y el conglomerado del estado para recuperar el patrimonio. En particular, dijo que la importancia de bienes como los que tiene Puebla, inscritos en la lista del Patrimonio mundial como el Centro Histórico o los conventos de Huejoztingo, Tochimilco o Calpan, hacen pensar en la responsabilidad que hay hacia la comunidad local e internacional para recuperar ese patrimonio del mundo.

Arturo Balandrano acotó que el carácter de patrimonio tiene que ver con la forma en que el patrimonio expresa una historia y un pasado, por lo que es un documento vivo, el cual no puede dejarse fenecer ante un evento catastrófico porque se perdería esa parte de la historia que cada monumento documenta.

Señaló que a esto se le suma la necesidad de los colectivos por recuperar su patrimonio, pues es “la fuerza de la colectividad la que hacen que se muevan las fuerzas por la recuperación”.

En ese sentido, el antropólogo Eduardo Nivón Bolán llamó a reflexionar que el patrimonio ha sido construido por las élites de intelectuales para producir un sentimiento de adhesión a un proyecto de desarrollo. “La clave es que surge de las elites políticas, intelectuales y económicas tienen que tener un conjunto de elementos simbólicos que permiten enlazarse a la sociedad, y tenga viabilidad”. Mencionó que el patrimonio es un concepto que se asocia al pasado pues se considera una parte importante para el mundo moderno, ya que “el pasado no quedó atrás sino que se construye la sociedad actual, y supone la manufactura del patrimonio”.

Otra clave, dijo el coordinador del Diplomado virtual en políticas y desarrollo cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, es que en el patrimonio se da la selección de un bien, su puesta en escena, y la construcción de un discurso. Esto último, añadió, es clave porque al consumir patrimonio se circula este discurso, y en él público y patrimonio lo ponen en circulación.

Nivón Bolán expuso que la tercera idea es que el patrimonio, a partir del riesgo, se aprecia. Así, si se miran las experiencias, se podrá ver que uno de los elementos clave es que el patrimonio en riesgo, y la opción de ponerlos a salvo es lo que generará políticas públicas para su salvaguarda.