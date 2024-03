Residentes de medicina del hospital de La Margarita se inconforman con el IMSS por enviarlos a zonas peligrosas de Chiapas

Alrededor de 70 médicos residentes del último año del hospital de La Margarita se inconforman porque el IMSS quiere enviarlos a realizar servicio social en nosocomios y clínicas de Chiapas, que se encuentran en zonas con alta incidencia delictiva.

En entrevista, estudiantes de especialidades como medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía, comentaron que el instituto no les está ofreciendo ningún tipo de garantía de que estarán seguras durante su estancia.

Comentaron que a ellas y a sus compañeros las enviaron a zonas como Benemérito de las Américas, Guadalupe Tepeyac, Bochil y Altamirano.L

“Los últimos reportes de diciembre y enero mencionan que ha habido varios retenidos, que ha habido balaceras y ataques incluso contra las autoridades municipales de esos lugares, entonces es por eso que estamos tan alarmados”.

Las estudiantes se encuentran preocupadas, no solo por el hecho de ser enviados a esas demarcaciones sino porque a partir de que firmaron su cambio, tienen 48 horas para trasladarse a los lugares asignados y en caso de no hacerlo, pueden ser dadas de baja.

Las residentes pidieron que las asignación de lugares para las prácticas sea en zonas del estado de Puebla y que sean seguras.

De manera formal algunos ya entregaron un oficio para pedir el cambio, pero en otros las autoridades del IMSS no les han querido recibir el documento.

“A pesar del oficio nos asignaron una plaza con la cual no estamos de acuerdo, prácticamente nos están haciendo firmarla porque en caso de no firmarla es baja de la residencia. Tenemos muy poco tiempo para ver si hay una resolución de esto, en caso de que no nos resuelvan, aún así tenemos que presentarnos porque si faltamos a nuestra rotación, más de tres faltas, te dan de baja”.