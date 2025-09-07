Al grito de “Palestina libre”, el rap de Residente hace cimbrar al Zócalo de la CDMX

Ciudad de México. La música, la resistencia y la conciencia social se respiraron anoche en el Zócalo capitalino. Con el arma desenvainada de la justicia y el clamor por un mundo sin guerra, el músico y cantautor puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, inundó de rima combativa el principal espacio público del país para exigir justicia para Palestina, entre otros temas, ante una asistencia de 180 mil personas.

René, quien en su gira por España canceló conciertos por estar vinculados a fondos que apoyan la industria armamentista de Israel, refrendó que la lucha palestina es una de las más humanas, donde miles de familias están siendo acribilladas.

En medio del folclor tradicional del Centro Histórico, el rap y hip hop tomaron el escenario como foro de revolución y denuncia. No hay nadie como tú se escuchó, y en nombre de la educación pública, puso a brincar a los miles de presentes.

“Hagamos otra que haga brincar en nombre de México, del amor que sentimos por nuestros países, por los que se manifiestan; en nombre de los pueblos originales… En nombre de todos que estamos bajo la misma luna”, aseguró el boricua.

Y todos saltaron. Literalmente, se movió el piso de la plancha. De hecho, un pequeño movimiento se sintió cuando ese monstruo de miles de cabezas tomó suyo el espacio, saltando.

Invitó igual a ponerse hype, a atreverse con la rola Atrévete te te… Y como street fighter, darle duro a la sabrosura. Daniel Díaz le daba con todo a la batería. “Ahora sí empezamos el show… Se ven cabrón, brutal”, dijo tras ver a la gigantesca muchedumbre.

Residente convocó a tratar de disfrutar la vida. Soltó un tema que le dio a Gustavo Cerati, quien ya no lo pudo concluir, y presentó a su banda: en la guitarra Elías, Zara en el chelo (quien regaló una introducción con una pieza gazatí), Helen en el chelo, Leo Genovese en el piano, en los timbales Danny Díaz y en las voces Kianí Medina. Super combo.

Siguió con el tema Ojos color sol, inspirado en una “muchacha con ojos cabrones la cual, con su belleza inhibió la salida del sol un día que platicábamos hasta la madrugada”.

Continuó con un track que había escrito hace mucho en México. Compartió que una vez en el país, estaba pasando por una “situación que ni yo entendía. Estaba pensando aventarme de un piso alto de un edificio. Me esperaban gente de los 43 de Ayotzinapa para reunirnos y me esperaba un concierto… Mi mamá me respondió una llamada telefónica y no me lancé”. Y soltó el personalísimo tema René. La gente le gritó “¡no estás solo!”. Se trató de una biografía musicalizada en la rima. Los ojos de René se mojaron mientras se escuchaba el “Olé olé olé, René” en apoyo hacia él.

“Paren el genocidio”

Subió al escenario a la familia de Gaza que hace poco fue recibida por el gobierno de México. La pequeña hija de esa familia gritó: “¡Paren el genocidio!”. Y acto seguido, la muchedumbre lanzó: “¡Palestina libre, Palestina libre!”. René apretó: “Hay que presionar a nuestros gobiernos hasta que detengan esa masacre. Todo el mundo a presionar. Los matan de hambre y los bombardean. Les pido a todos. Esto trasciende la política y religión”. Y tras ellos soltó el tema Guerra.

Continuó con This is not América, dedicada a “toda esa gente del ICE que trata mal a los migrantes”.

Invitó a la cantautora Silvana Estrada. Y Stelios, el guitarrista, le dio “toda la fuerza”.

El respetable le dio la naturalidad: “René hermano ya eres mexicano”. El artista, que se encuentra inmerso escribiendo un guion de cine, regaló otras piezas como Latinoamérica, El Aguante, Calma Pueblo, No hay nadie como tú, Ojos color sol, BZRP Music Session #49 y La vuelta al mundo, mostrando el jale tremendo que tiene con el público mexicano, que lo siguió en cada palabra, en cada movimiento.

El rapero, compositor, productor y cofundador de Calle 13, banda que recibió unos 25 Grammys Latino y Americano, siguió con su mezcla de rap, reguetón y ritmos latinos para cumplir más de dos horas de festejo por la libertad y la paz.

Acompañaron en el festejo de Residente las cantantes del proyecto Mujer en Cypher. Estuvieron Arianna Puello, cantante de origen dominicano; la freestyle Azuky, reconocida a nivel mundial tras ganar campeonatos nacionales; Carla Reyna, es decir, Niña Dioz, tirando flow al igual que Prania Esponda, de Tlaxcala; y Ximbo, originaria de Zacatecas, con una trayectoria de más de 25 años de trabajo.

También puedes leer: Filmes del programa Rumbo al Ariel se proyectan en la Cinemateca Luis Buñuel.