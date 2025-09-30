Martes, septiembre 30, 2025
NoticiasEstado

Resguarda INAH piezas arqueológicas recuperadas en el centro ceremonial Escorpión de Tehuacán

Se quedarán en el Museo de Sitio de Teteles, hay vasijas, cajetes, jarras, esculturas y un tallado de obsidiana

Resguarda INAH piezas arqueológicas recuperadas en el centro ceremonial Escorpión de Tehuacán
Foto: Cortesía de Blas Castellón
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – Varias piezas arqueológicas fueron recuperadas en el centro ceremonial y observatorio agrícola prehispánico denominado El Escorpión ubicado en esta región así lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al tiempo de confirmar que se encuentra dentro de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC). Los vestigios serán resguardados en el Museo de Sitio de Teteles de la zona arqueológica de Santo Nombre, ubicada en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez.

El INAH informó que son diversos los objetos que se recuperaron durante los años de investigación y trabajo de campo realizado por ese grupo interdisciplinario de investigadores entre las que se encuentran vasijas trípodes, jarras, cajetes, molcajetes de fondo sellado, un incensario, un xantil —escultura de barro— y una hoja de laurel tallada en obsidiana. La diversidad de materiales apunta tanto a usos rituales como domésticos y refleja redes de intercambio con Cacaxtla, Tlaxcala; Oaxaca; Tehuacán y poblaciones del Golfo de México.

Te puede interesar: Exige Comité de Bienes del Pueblo de Coapan que esculturas prehispánicas no sean sacadas de Tehuacán

El arqueólogo Blas Román Castellón Huerta, de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, quien formó parte de la investigación, dio a conocer que en la cosmogonía mesoamericana el escorpión, tlāhuizcalpantēcuhtli, se asociaba a Venus, la estrella de la mañana, vinculada con Tláloc y Quetzalcóatl, deidades de la lluvia y el viento.

La estructura fue elaborada con piedra de travertino mientras que la cola y el aguijón contienen fragmentos de cerámica que refuerzan su carácter simbólico; mide 62.5 metros de longitud y 13.2 de ancho, con una altura de 80 centímetros. Sus pedipalpos se extienden hacia el este y el noroeste, separados por 22.1 metros, todo lo cual refuerza la idea de que tenía un probable uso astronómico vinculado al sistema agrícola intensivo de la región.

La hipótesis de los investigadores plantea que dicho elemento arquitectónico formó parte de un complejo cívico/ceremonial, con posible uso de observación astronómica, que habría integrado el ritual calendárico con un sistema agrícola intensivo para el desarrollo de un sofisticado conjunto de campos y canales de riego en las zonas aledañas al sitio.

También puedes leer: En Coapan rechazan traslado de piezas prehispánicas a España para exposición

En la parte superior de la cabeza había una ofrenda moderna compuesta por dos vasijas trípodes, una de color marrón claro y otra oscura, con restos de tabaco y chiles en su interior. Este detalle confirma que el sitio sigue formando parte de las prácticas culturales de comunidades actuales que tienen conocimiento de su importancia.

Temas

Más noticias

Internacional

Bajo fuego y sin incubadoras: bebés en Gaza libran ataques israelíes a hospitales

La Jornada -
Reuters Ginebra. La organización de la ONU para la infancia (UNICEF) pidió este lunes una evacuación inmediata para salvar al menos a 25 bebés enfermos...
Nacional

DEA anuncia decomiso de un millón de pastillas falsas y toneladas de droga vinculadas al CJNG

La Jornada -
la redacción La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó sobre una operación realizada del 22 al 26 de septiembre de 2025 contra el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Exige Comité de Bienes del Pueblo de Coapan que esculturas prehispánicas no sean sacadas de Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. El Comité de Bienes del Pueblo de Santa María Coapan, junta auxiliar de este municipio se pronunció en contra del traslado de tres...

En Coapan rechazan traslado de piezas prehispánicas a España para exposición

Martín Hernández Alcántara -
Pueblos originarios del valle de Tehuacán, en Puebla, expresaron su inconformidad ante el traslado de tres piezas arqueológicas del Museo de Sitio Ndachjian a...
00:01:50

Leo Zuckermann Maus, un antifascista y comunista íntegro, define Eckart Boege

Paula Carrizosa -
Para el antropólogo Eckart Boege Schmidt es claro: Leo Zuckermann Maus (1908-1985) fue un “antifascista y comunista íntegro, protagonista de la historia europea y...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025