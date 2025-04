Reserva Tehuacán–Cuicatlán, en alerta por temporada de incendios forestales

Ante la temporada de calor, que es cuando más se generan incendios forestales, la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, lanzó un llamado a los habitantes de esa área natural protegida para evitar acciones que puedan provocar esos siniestros, así como a reportar cualquier contingencia de ese tipo para ser atendida lo más pronto posible por parte de las dependencias. De igual modo sugirió a vacacionistas que visiten la zona a actuar con responsabilidad y no dejar residuos de riesgo.

Entre los aspectos a cuidar, se mencionaron las quemas agropecuarias controladas, tomando en cuenta que un porcentaje de los incendios forestales en México son ocasionados por este tipo de prácticas que se salen de control, lo que obliga a los agricultores a manejar con absoluta precaución esas acciones.

Para ello los productores están obligados a verificar la existencia de un calendario de quemas municipal, comunal o ejidal en tu comunidad, avisar con 15 días de anticipación a tus autoridades municipales y agrarias que realizarán esa acción, asegurarse de que no existan incendios o quemas cerca de la zona, delimitar con brechas cortafuego tu área de quema, avisar a sus vecinos de terrenos colindantes, establecer rutas de escape y zonas de seguridad, no hacer quemas simultáneas en terrenos vecinos y realizar la quema en horario matutino, cuando haya poco viento y la temperatura sea baja.

Bajo el lema de Los bosques, selvas secas y matorrales nos dan vida, no los conviertas en cenizas, la reserva emprendió su campaña de prevención de incendios forestales pidiendo que cualquier contingencia se reporte de inmediato ya que en un incendio forestal se causan graves daños al ecosistema.

Por lo que toca a los turistas que en esta época suelen recorrer la zona, las recomendaciones son que siempre lo hagan acompañados de un guía comunitario autorizado, que conozca la región; hacer fogatas solo en los sitios permitidos y asegurarse de no dejar ningún residuo que pueda provocar la reactivación del fuego.

La solicitud para todos los visitantes es que se respeten los lugares, no generar basura, no llevar desechables, no introducir drogas ni bebidas embriagantes y llevarse su basura para no dejar en caminos o veredas residuos que puedan provocar un incendio.

