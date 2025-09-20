Ilegales los recorridos en vehículos todoterreno en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, advierte el organismo que la cuida

La Dirección de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC) alertó sobre la ilegalidad de una actividad organizada por la empresa denominada Rutas Todo Terreno Somos Aventura, que promueve un recorrido en vehículos Ford Bronco dentro de esta área natural protegida, con precios superiores a los 2 mil pesos por persona.

Ilegal los recorridos en vehículos todos terrenos en la Reserva, advierte el organismo que la cuida

Las autoridades informaron que no se ha concedido ningún permiso, ni podría otorgarse, ya que ese tipo de actividades están prohibidas en la zona. La RBTC hizo saber que la convocatoria difundida por la empresa es falsa.

En redes sociales, la empresa ha publicado repetidamente la invitación al evento programado para el 27 de septiembre, con la promesa de vivir una experiencia de velocidad entre valles, ríos y desierto, rodeados de cactus monumentales.

“Recorre la Reserva de Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, rodeado de cactus monumentales, cruza ríos, desafía pasos técnicos y disfruta de tramos de velocidad entre valles y desierto”, se lee en la invitación.

El evento no es gratuito. El precio por pareja, hasta el 20 de septiembre, es de 5 mil 950 pesos, y 2 mil 150 pesos por acompañante extra. A partir del 21, el costo sube a 6 mil 150 pesos por pareja y 2 mil 350 pesos por acompañante.

La RBTC advirtió que no se autorizan ni validan actividades turísticas de ese tipo, conforme al reglamento interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en materia de evaluación del impacto ambiental.

La dependencia señaló que la empresa carece de garantías para realizar dicha actividad, por lo que no podrá cumplir la experiencia que ofrece a sus clientes.

Dado que ya existe una fecha programada, no se descarta que habitantes de las comunidades que forman parte de la zona protegida, junto con autoridades, soliciten la presencia de corporaciones de seguridad pública para resguardar la RBTC en caso de que se intente realizar la actividad de forma ilegal.

