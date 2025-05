Cuatro personas fueron a comprar un auto a Quelolac y fueron secuestrados; policía logró liberarlos

Tehuacán. Cuatro personas oriundas de este municipio fueron secuestradas en Quecholac por supuestos vendedores de autos; lugar hasta el que llegaron para realizar una compra, pero los delincuentes los sometieron y obligaron a entrar a una cajuela en la que los trasladaban cuando policías de ese municipio consiguieron rescatarlos y detener a los plagiarios.

De acuerdo con información sobre el caso, fue el domingo a través de una denuncia ciudadana como se alertó a las autoridades municipales de Quecholac, sobre el secuestro, lo que llevó a la movilización de los uniformados para detectar el vehículo de los delincuentes.

En el cruce de las calles 9 Oriente y 8 Sur, los policías ubicaron la unidad reportada; se trata de un Chevrolet Onix, color negro, con placas de circulación PEN-7561 del Estado de México, por lo que procedieron a interceptarla.

Los plagiarios no pudieron evitar que la Policía Municipal revisara el vehículo y logrará el rescate de los cuatro secuestrados, quienes no tenían lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlos a algún nosocomio.

Mientras tanto las tres personas responsables del secuestro fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), en calidad de detenidos. Al interior del vehículo los oficiales decomisaron un arma de fuego, así como 120 mil pesos, dinero que los maleantes habían robado, minutos atrás, a sus víctimas.

Según se sabe las personas de Tehuacán, vieron en redes sociales un auto que les interesó y pactaron la compra con el supuesto propietario fijando el precio en 120 mil pesos; por es motivo viajaron hasta Quecholac en un auto Tsuru, para ahí hacer la transacción, pero al llegar al sitio ya los tres delincuentes los esperaban para amagarlos con el arma y obligarlos a entregarles el dinero.

No conformes con ese botín, optaron por plagiarlos llevándoselos en la cajuela de otra unidad. De los secuestradores la información que se tiene indica que tienen su domicilio en la ciudad de Puebla y se sospecha que podrían estar implicados en otros delitos como el robo de unidades de carga.