Cavapac urge rescatar zonas arqueológicas de pueblos fundadores de la ciudad de Puebla

El Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla (Cavapac) pidió que se priorice, desde los ámbitos cultural y gubernamental, el rescate y la revaloración de las zonas arqueológicas relacionadas con pueblos originarios que jugaron un papel determinante en la fundación de la ciudad de Puebla, pero que han permanecido marginados y sin reconocimiento en la historia oficial.

Arturo Martínez Durán, vicepresidente del colegio, recordó que en 2031 se cumplirán 500 años de la fundación de la ciudad, y subrayó la deuda pendiente con comunidades y municipios indígenas que aportaron mano de obra, saberes constructivos y que hoy permanecen sin apoyo.

Martínez Durán señaló que estos pueblos milenarios —entre ellos Tepeaca, Huejotzingo y Calpan— ya poseían técnicas avanzadas para el uso de piedra, cal y madera antes de la llegada de los españoles y que fueron esenciales para erigir la Puebla virreinal. “Nunca se les ha dado el crédito que realmente tienen”, expresó el arquitecto, quien insistió en la urgencia de reconocer su relevancia y dignificar su legado a través del rescate de vestigios arqueológicos en regiones que históricamente han sido relegadas del discurso oficial.

La exigencia del Cavapac coincide con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): Puebla cuenta con ocho zonas arqueológicas abiertas al público, como Cholula, Yohualichan y Cantona, pero existen más de 3 mil sitios arqueológicos catalogados, muchos ubicados en comunidades indígenas en condiciones de abandono y deterioro.

El plan que plantea el colegio incluye intervenciones integrales en áreas marginadas, con especial foco en la Sierra Mixteca y municipios como Izúcar de Matamoros y Tlapanalá, para resguardar su valor patrimonial y resignificar su memoria colectiva.

Martínez Durán advierte que “La historia de la ciudad de Puebla no puede entenderse sin estos pueblos, que fueron cimiento de su fundación y crecimiento”. Cavapac plantea además la recuperación de plazas públicas y conventos históricos que forman parte de la identidad de las comunidades participantes.

Frente a los múltiples proyectos estatales que han privilegiado sitios como Cholula, el Colegio de Arquitectos demanda que esta vez se dirijan los recursos y esfuerzos hacia las zonas menos atendidas y más olvidadas. “El rescate de estos pueblos es un acto indispensable de justicia histórica”, resaltó Martínez Durán, quien consideró que su inclusión real no sólo fortalecerá el patrimonio material de Puebla, sino también impulsará el desarrollo económico, turístico y cultural en regiones tradicionalmente marginadas.

La propuesta busca sumar aliados sociales, aspira a cambiar la percepción sobre la fundación de la ciudad de Puebla, reconociendo la profunda aportación de los pueblos originarios.

Cavapac dará seguimiento a la elaboración de proyectos e informes para incidir en las políticas públicas relacionadas con la preservación y revalorización del legado indígena.

Cavapac exige rescate de zonas arqueológicas de pueblos clave en la fundación de Puebla resalta la demanda de justicia histórica y cultural para comunidades que edificaron los cimientos de la ciudad y solicita a autoridades voltear la mirada hacia aquellos vestigios que conforman la verdadera raíz poblana.