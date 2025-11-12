Rescatan en Tehuacán a tres víctimas de secuestro virtual; fueron localizadas en un hotel

Tres víctimas de secuestro virtual fueron rescatadas ilesas en un hotel de esta ciudad, para lo cual se realizó un operativo coordinado por la Secretaría de la Marina, (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, esto tras recibir llamadas de auxilio al número de emergencias 911.

Las corporaciones analizaron el caso y se pusieron en comunicación con los familiares de las víctimas, se trata de tres hombres de 38, 31 y 28 años, cuyos datos se reservaron para protegerlos de cualquier otro delito posterior.

De acuerdo con la información emitida por el gobierno del estado, las familias de las víctimas recibieron diversas llamadas telefónicas donde les exigieron fuertes sumas de dinero a cambio de la libertad de sus familiares, lo que de inmediato las corporaciones detectaron como una extorsión mediante la modalidad de secuestro virtual.

Realizando trabajos de investigación e intercambio de información lograron determinar que las víctimas se encontraban al interior del hotel Paraíso, ubicado en la colonia Niños Héroes, de esta ciudad, donde se montó un fuerte operativo para rescatar a esas tres personas.

Tras lograr su rescate los hombres fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública de este municipio para llevar a cabo las diligencias correspondientes, tal como lo marca el protocolo en esos casos.

Se desconoce la cantidad que él o los delincuentes exigían a cambio de la libertad de sus víctimas, pero con el rescate logrado se consiguió evitar la entrega del dinero. En el lugar no hubo detenidos dado que el delito se cometió a través de llamadas telefónicas.

El secuestro virtual es un delito poco visible, pero cada vez se comete con más regularidad, por lo que las autoridades hicieron el exhorto a la población para no caer en esos engaños y en caso de recibir llamadas de ese tipo inmediatamente solicitar ayuda a los números de emergencias, tal como ocurrió en este caso.