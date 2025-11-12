Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasEstado

Rescatan en Tehuacán a tres víctimas de secuestro virtual; fueron localizadas en un hotel

En el operativo participaron la Semar, la SSP del estado y la Policía Municipal

Rescatan en Tehuacán a tres víctimas de secuestro virtual; fueron localizadas en un hotel
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tres víctimas de secuestro virtual fueron rescatadas ilesas en un hotel de esta ciudad, para lo cual se realizó un operativo coordinado por la Secretaría de la Marina, (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, esto tras recibir llamadas de auxilio al número de emergencias 911.

Las corporaciones analizaron el caso y se pusieron en comunicación con los familiares de las víctimas, se trata de tres hombres de 38, 31 y 28 años, cuyos datos se reservaron para protegerlos de cualquier otro delito posterior.

De acuerdo con la información emitida por el gobierno del estado, las familias de las víctimas recibieron diversas llamadas telefónicas donde les exigieron fuertes sumas de dinero a cambio de la libertad de sus familiares, lo que de inmediato las corporaciones detectaron como una extorsión mediante la modalidad de secuestro virtual.

Realizando trabajos de investigación e intercambio de información lograron determinar que las víctimas se encontraban al interior del hotel Paraíso, ubicado en la colonia Niños Héroes, de esta ciudad, donde se montó un fuerte operativo para rescatar a esas tres personas.

Tras lograr su rescate los hombres fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública de este municipio para llevar a cabo las diligencias correspondientes, tal como lo marca el protocolo en esos casos.

Se desconoce la cantidad que él o los delincuentes exigían a cambio de la libertad de sus víctimas, pero con el rescate logrado se consiguió evitar la entrega del dinero. En el lugar no hubo detenidos dado que el delito se cometió a través de llamadas telefónicas.

El secuestro virtual es un delito poco visible, pero cada vez se comete con más regularidad, por lo que las autoridades hicieron el exhorto a la población para no caer en esos engaños y en caso de recibir llamadas de ese tipo inmediatamente solicitar ayuda a los números de emergencias, tal como ocurrió en este caso.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel bloquea un millón de jeringas necesarias para vacunar a los niños en Gaza: Unicef

La Jornada -
Reuters Ginebra. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aseguró que Israel impide la entrada en Gaza de artículos esenciales, como jeringas para...
Internacional

Aerolíneas de EU cancelan otros mil 200 vuelos por cierre del gobierno

La Jornada -
Reuters Washington. Las aerolíneas cancelaron casi mil 200 vuelos este martes, el quinto día consecutivo en que las suspensiones superan las mil desde que el gobierno...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:00

Marina y Sedena intensifican búsqueda de Liam Tadeo con tecnología avanzada en Huauchinango

Yadira Llaven Anzures -
La búsqueda del menor Liam Tadeo González Lechuga, el único que permanece como no localizado a un mes de los deslaves provocados por las...

Veracruz: ocho detenidos por venta ilegal de combustible; incautan 250 mil litros

La Jornada -
Integrantes de varios organismos de seguridad detuvieron en el estado de Veracruz a ocho personas supuestamente involucradas en la venta ilegal de hidrocarburos, a...
00:01:17

Maestra Jessica Portillo ya fue reintegrada con su familia en Atlixco; fiscalía aún no define causa de su desaparición

Isaí Pérez Guarneros -
La profesora de telesecundaria Jessica Portillo, de 43 años, adscrita a la Rafael Moreno Valle en la comunidad de Axocopan, Atlixco, fue reintegrada esta...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025