Rescatan en las Islas Canarias a más de mil 200 migrantes a la deriva en dos días

Madrid. El drama de la migración africana se recrudeció en las Islas Canarias españolas, en donde en tan sólo 24 horas fueron rescatadas mil 200 personas que estaban a la deriva, entre ellos dos bebés casi recién nacidos y una persona que había fallecido en el trayecto. Los servicios de emergencia de Salvamento Marítimo realizaron hasta 20 operaciones de rescate para auxiliar a los náufragos, el más reciente durante la pasada madrugada, cuando se hundió una embarcación de madera que transportaba 80 personas. Todos fueron rescatados con vida.

Las Islas Canarias, sobre todo El Hierro y Fuerteventura, se han convertido en uno de los puertos preferidos por las rutas de la migración africana para pisar suelo europeo. De hecho las estadísticos así lo avalan, con un incremento continuado en los últimos diez años y que ha superado en el 2023 y en el 2024 la llegada de más de 40 mil personas en cada año a las costas españolas, un 45 por ciento más de lo que se registró en el año 2022 e incluso superior a la etapa de mayor llegada de cayucos procedentes de África, en el 2006, cuando se llegó a la cifra de 31 mil.

Según informó Salvamento Marítimo, las 20 operaciones de rescate que realizaron lograron salvar la vida de mil 232 personas, incluida la que naufragó durante la madrugada en las inmediaciones de El Hierro, en la que se registró un fallecido y al menos dos personas desaparecidas.

La Cruz Roja informó que el mayor número de llegadas se ha producido en Lanzarote, donde han desembarcado 475 personas de nueve lanchas neumáticas. Esa cifra, concentrada en solo 48 horas, desbordó de nuevo los centros de acogida de la isla, con lo que tuvieron que improvisar tiendas de campaña para atender a los migrantes, que llegaron con signos de deshidratación, hambrientos y algunos con heridas producidas por la larga travesía, ya que muchos de ellos iniciaron su ruta migratoria desde las montañas de Senegal, Mali o Nigeria.

Las cifras totales incluyen a un mínimo de 131 mujeres y 94 menores, dato aún provisional porque no se han publicado todavía los detalles del recuento de uno de los dos cayucos trasladados a Tenerife, en el que viajaban 150 personas, además de dos bebés casi recién nacidos, que se encuentran en buen estado pero en observación en un centro médico. Y todo ello en las últimas 60 horas, desde la madrugada del lunes la tarde de este miércoles.

En los últimos meses no ha habido una semana en la que los sistemas de emergencia canarios no hayan dado parte de la llegada de cayucos o pateras a sus costas. El flujo de migrantes que llega al archipiélago no cesa. A lo que hay que sumar a los que todavía se encuentran en centros de acogida, sobre todo los Menores de Edad No Acompañados (MENAS), que son más de seis mil que han sido alojados en refugios saturados y sin los servicios necesarios para auxiliar a estos menores, muchos de ellos que han sido testigos directos durante el viaje migratorio de cómo los capitanes de la embarcación tiraban al mar a sus padres o hermanos, ya fallecidos, para evitar el brote de infecciones durante el trayecto. Y sin que todavía se haya resuelto por parte de las autoridades españolas el acuerdo para el reparto de estos menores de edad en el resto de las comunidades autónomas del Estado español, que aliviara la saturación de los centros en Canarias y permitirá dar mejores condiciones de vida a los menores.

