Resaltan triunfos de los pueblos frente a Bonafont y el relleno de Cholula

En la Segunda Asamblea de los Pueblos Originarios, celebrada este domingo en Coronango, representantes de la región de los volcanes advirtieron que seguirán luchando en defensa de la tierra y el agua y resaltaron haber tenido triunfos como la veda a que Bonafont siga explotando el agua y el cierre del basurero intermunicipal de Cholula.

La sobreexplotación de los mantos freáticos de los municipios colindantes con la capital fue el principal motivo de preocupación expresado por quienes tomaron la palabra en el acto.

En ese marco, el señalamiento directo fue sobre la empresa concesionaria Agua de Puebla, la cual estaría explotando más de 200 pozos en Cuautlancingo, Cholula, Xoxtla, Coronango y Juan C. Bonilla.

Sobre el relleno intermunicipal de San Pedro Cholula se expresó que el expediente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aún no se ha cerrado y es necesario verificar el daño ambiental causado para establecer las medidas de remediación, reparación y las sanciones que impone la ley.

En esa lógica, acusaron que el gobierno del estado “busca ocultar la contaminación causada por el basurero con el objetivo de que Pro-Faj Hidrolimpieza continúe con la concesión a 30 años establecida en 19 municipios. Sin embargo, ni Coronango ni Santa Clara Ocoyucan ni Amozoc tienen una concesión vigente con Pro-Faj.

“Recordemos que el basurero de Cholula se concibió como un espacio para la separación de residuos, el compostaje de basura orgánica y el aprovechamiento de materiales reciclables, además de la compactación de lo no reciclable. No obstante, una vez que se otorgaron los permisos a Pro-Faj, solo se separó lo más valioso, la zona destinada al compostaje y la laguna de lixiviados fueron enterradas bajo basura, y no se realizó ninguna compactación”.