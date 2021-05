Repuntaron denuncias por desaparición en abril; ya suman 436 casos en 2021

Las denuncias por desaparición de personas se dispararon durante abril pasado, al reportarse 133 que es la cifra más alta del primer cuatrimestre del año, periodo que concentró en total 436 casos, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las 436 denuncias reportadas en el transcurso de los primeros cuatro meses del año representan un promedio de cuatro casos por día.

De acuerdo con el último reporte de la incidencia delictiva en el estado que periódicamente presenta la FGE, en enero se reportaron 99 denuncias, mientras que en febrero llegaron a 94 que es la cifra más baja del cuatrimestre.

En marzo los casos continuarán al alza pues se ubicaron en 110, mientras que en abril hubo un nuevo aumento hasta llegar a 133 que es la cifra más alta del cuatrimestre.

En cuanto a la distribución de casos por municipios, la mitad de las denuncias se concentraron en la capital del estado, pues registró 205. Posteriormente figuró Tehuacán, con 21 reportes de personas desaparecidas; Cuautlancingo, con 14; Amozoc, con 12; San Pedro Cholula, con 9; Huauchinango, con 9; San Andrés Cholula, con 8.

Los municipios de Izúcar de Matamoros y Coronango sumaron siete, cada uno, mientras que Chignahuapan y San Martín Texmelucan, sumaron seis. También figuran los municipios de Atlixco, Teziutlán y Huejotzingo, con cinco casos, cada uno; así como Xicotepec, Zacatlán y Chalchicomula de Sesma con 4, así como Palmar de Bravo y Xoxtla, con tres.

Con los 436 casos reportados en el primer cuatrimestre del año, Puebla suma 4 mil 595 desapariciones desde 2018 y hasta la fecha, de las cuales mil 308 corresponden a 2020, en 2019 fueron mil 507 y mil 344 en 2018.

El panorama de las desapariciones en Puebla se enmarca por una exigencia que familiares de víctimas tienen para que el Congreso local discuta una propuesta de ley que presentaron para dar certeza jurídica a las personas que no han sido localizadas, pues no se sabe si estas están vivas o muertas y no es posible realizar trámites a su nombre.

Fue en junio de 2020 cuando los familiares y la Universidad Iberoamericana de Puebla presentaron la propuesta a los legisladores, pero a casi un año de distancia, esta no ha sido discutida.