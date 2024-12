Repudio a Calderón al salir de foro de ultraderecha

Madrid. Felipe Calderón Hinojosa, quien fue presidente de México de 2006 a 2012, participó en Madrid en un foro organizado por la Fundación Neos, plataforma de la ultraderecha cristiana que aboga por la abolición del aborto y la recuperación de los valores tradicionales en Europa.

El encuentro México y España: Amigos para Siempre, sirvió para arremeter contra el actual gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, a la que señalaron tanto el ex presidente mexicano como la dirigente de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso, de estar instalada en la sombra del resentimiento, de manipulaciones y polémicas inventadas por exigir una respuesta a la petición de perdón al Estado español por los abusos y atropellos cometidos durante la Conquista y el periodo colonial.

La Fundación Neos pertenece a la Red Política de Valores, una plataforma internacional de la extrema derecha más variopinta, en la que están desde los grupos más conservadores y antiabortistas de Europa, entre ellos los seguidores del húngaro Viktor Orbán y la italiana Giorgia Meloni, hasta el chileno José Antonio Kast o los sectores más ultras de Vox y el Partido Popular (PP) español.

Esta plataforma celebró un acto en un hotel en el centro de Madrid para lamentar la situación de las relaciones bilaterales entre México y España, dañadas a raíz de la no invitación al rey de España, Felipe VI, a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum, luego de que no respondió a la petición de disculpas realizada por Andrés Manuel López Obrador.

Calderón era uno de los invitados especiales, además de Díaz Ayuso, y de otros ponentes, como el editor Ricardo Cayuela, la empresaria Doris Seedorf, el catedrático Jaime Olmedo, y como moderador del encuentro el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva, que se trasladó a vivir recientemente a Madrid.

Durante su discurso, el ex presidente Calderón aseguró que no hay dos naciones en el mundo que se hayan entrelazado tanto como México y España, y que tenemos una historia común que a veces ha sido muy buena, mala en ocasiones y en otras terrible, pero no podemos construir el futuro si estamos anclados en la sombra de los resentimientos. Las diferencias, que son naturales en el encuentro de dos culturas tan poderosas como las nuestras, no deben ser motivo para el ahondamiento.

Después tomó la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, quien aseguró que España y México están más cerca que nunca, las manipulaciones y las polémicas inventadas son amenazas directas a nuestra prosperidad y a la verdad frente a lo que nos tiene que seguir uniendo. Quien sale ganando por fingir nuestro enfrentamiento son los que están falseando nuestro pasado en común. Además afirmó que “así ha sido siempre hasta que desde la segunda mitad del siglo XX se volvió a atacar este mundo mestizo y nos dejamos contagiar por el resentimiento o el complejo. Los gobiernos que odian lo español, desde dentro (de España) y desde fuera lo promueven fervientemente. Que son gobiernos, por cierto, que acaban siendo igual de tiranos, que se convierten en narcoestados, que fulminan la clase media y provocan pobreza e inseguridad”. Y finalizó con una advertencia: no dejaremos que vuelvan a envenenar nuestro ser y nuestra herencia, nuestro futuro común.

Al final del acto, al preguntarle sobre el cambio de liderazgo en el Partido Acción Nacional y los señalamientos de corrupción que él mismo hizo al actual presidente de su ex partido, Jorge Romero, Calderón Hinojosa se negó a responder y aseguró que “de eso prefiero no opinar”. Sí habló de los riesgos que corre México con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, por lo que abogó por hacer acopio de fortalezas ante un periodo que seguramente será difícil y complicado.

Una vez que el ex presidente se perfilaba a la salida, una ciudadana mexicana originaria de Ciudad Juárez lo increpó llamándole asesino y “narcopresidente”, al tiempo que desplegó delante de él una pancarta que decía: “Calderón, narco, mataste a más de 260 mil mujeres y niños en Ciudad Juárez”. Es el culpable de la muerte de toda mi familia. Es un asesino y un criminal que no debería estar aquí como si nada.

