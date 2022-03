Reprocha líder del CCCH que organismos empresariales no cuestionen la instalación de parquímetros

José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCCH), criticó que presidentes de todos los organismos y cámaras empresariales no cuestionen la próxima operación de parquímetros en la capital poblana.

En entrevista telefónica con La Jornada de Oriente, sostuvo que para los dirigentes es más cómodo avalar al 100 por ciento a la autoridad municipal y darle un cheque en blanco, lo cual consideró deja mal parada a la iniciativa privada.

“Cuando hacemos lo que la autoridad dice y no lo que nuestros representados quieren, simple y sencillamente no representamos a nadie…Criticamos a veces a los diputados, criticamos a los senadores, criticamos a los funcionarios y como miembros de los organismos estamos haciendo lo mismo, permitiendo que se dicte lo que se debe hacer, no siendo críticos y autocríticos”, declaró.

Sostuvo que todos los organismos empresariales están dando su aval al proyecto, sin conocer los detalles del mismo y sin siquiera saber lo que piensan sus agremiados o cuando menos cuántos de ellos se encuentran en la zona centro de la ciudad.

Ayala Vázquez confirmó que hasta ahora sigue sin llevarse a cabo la reunión que Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, se comprometió a tener el 3 de marzo con el CCCH, la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes de Alimentos Condimentados (Canirac).

El dirigente del Consejo de Comerciales recordó que en el encuentro que organismos adheridos al CCE tuvieron el pasado 28 de febrero, no se les permitió opinar sobre los parquímetros y simplemente se les hizo una presentación de los mismos, sin entrar en detalles como el hecho de que no serían concesionados.

Abundó que cuando él intentó preguntar sobre datos más profundos de la operación, no se le permitió. Además de que de antemano les dijeron que el edil Eduardo Rivera Pérez solo tenía una hora para reunirse con ellos.

“Cuando dijeron preguntas para el presidente, yo levanté la mano porque iba a opinar sobre el tema y dijeron solamente pueden ser preguntas políticas, no puede haber preguntas sobre lo que se va a hacer. Entonces dije, bueno, le cedo ese espacio a quien quiera hablar, yo quiero hablar de parquímetros porque a eso vine”, expuso.