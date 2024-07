Reprocha el fiscal a la policía de Cholula no evitar la balacera en el casino Big Bola; se procederá contra los responsables del descuido, advierte

El fiscal general del Estado Gilberto Higuera Bernal criticó el actuar de la Policía de San Andrés Cholula debido a que no evitó el ingreso de un comando a un casino de Lomas de Angelópolis, el cual asesinó a dos personas y levantó a otra, y además porque no avisó de ese hecho a otras corporaciones de seguridad pública, lo que puso en riesgo a los clientes del lugar y vecinos de la zona, por lo que anunció una investigación y sanciones a los responsables.

El funcionario fue enfático en señalar que la Fiscalía General del Estado (FGE) no puede obviar lo ocurrido con la corporación cholulteca, por lo que advirtió que se procederá en contra de quiénes resulten culpables de la negligencia en la que, señaló, pudieron incurrir.

Higuera se refirió al tema al ser interrogado sobre el mismo durante una conferencia de medios que ofreció este jueves, en la que también condenó que el casino Big Bola tampoco contara con las medidas de seguridad necesaria, pues ello puso en riesgo a sus clientes.

Hay que recordar que la noche del pasado martes, un comando integrado por cinco hombres con armas largas ingresó a la casa de juegos mencionada, ubicada en el Distrito Sonata de Lomas de Angelópolis, y buscaron de forma directa a dos hombres, a los cuales acribillaron, además, privaron de la libertad a una mujer e hirieron a tres personas más que supuestamente eran clientes.

Higuera señaló que en los videos que hay sobre el caso es posible observar que el casino no contaba con ninguna medida de seguridad para proteger a sus clientes, situación que criticó.

En el mismo sentido, dijo que es “todavía más lamentable” que la Policía Municipal de San Andrés no se haya dado cuenta del ingreso de vehículos con hombres armados, pues incluso rompieron una de las plumas para ingresar al Distrito Sonata –que es una de las zonas de mayor plusvalía en la ciudad. Asimismo, descalificó que dicha corporación haya dejado pasar varios minutos para reaccionar y que no haya dado parte a otras instancias.

Bajo ese contexto, advirtió que habrá una investigación a los agentes de seguridad pública y que se procederá contra quienes resulten responsables del hecho.

“(…) es todavía más lamentable que la policía preventiva municipal que debió haber advertido que estaba ocurriendo este hecho, que duró minutos, no se hayan percatado del ingreso de vehículos, entiendo, si no estoy equivocado, que rompieron una pluma, y que no haya habido una autoridad que se haya percatado de ello, la salvaguarda de las personas que asisten a esos lugares públicos está evidentemente descuidada y por supuesto que tenemos que revisar también la actuación de las autoridades que estaban a cargo, que era lo que se tenía que hacer y lo que se dejó de hacer, tenemos que proceder contra la irresponsabilidad”, declaró.

En su oportunidad, Odett Flores Ventura, fiscal especializada en homicidios, narró que fue alrededor de las 11 de la noche del martes cuando hombres con armas largas ingresaron al establecimiento situado en Plaza Sinfonía del Distrito Sonata, y abrieron fuego en contra de dos sujetos. Dijo que hasta este jueves, ninguno de los cuerpos ha sido reclamado y tampoco hay denuncias por la privación ilegal de la libertad de una mujer.

Las autoridades dijeron que trabajan en la identificación de los dos fallecidos, sin embargo, de forma extraoficial se sabe que uno de ellos era Alexis Armando N. alias “El Jaguar”, mientras que la mujer levantada sería su pareja sentimental.