Reprime Congreso de Puebla a defensora de desaparecidos; la expulsa y amaga con la fuerza pública

El Congreso de Puebla expulsó de sus instalaciones a la fundadora de la asociación La Voz de los Desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez Baroja, a quien además amenazó con el uso de la fuerza pública, por acusar a los legisladores de Morena, el PT, el PES y el PVEM de ser “agachones”, “levanta dedos” e “indignos de la cuarta transformación”.

“Yo estaba ahí en calidad de víctima y mi reclamo era en calidad de víctima. Claro que es un exceso, claro que es un abuso del poder, porque al final de cuentas si ellos lo consideraron un insulto pues ¡qué pena! No dije más que la verdad y cuando se dice la verdad no es insulto (…) que no les guste escuchar sus verdades es muy diferente”, fustigó la activista en entrevista con La Jornada de Oriente.

Se trató de la primera vez que el Congreso usa un protocolo que aprobó la semana pasada para atender manifestaciones, en el que facultó al director de Atención Ciudadana, Alejandro Hernández López, a solicitar el retiro de los ciudadanos que ingresen al palacio legislativo en caso de no dirigirse a los diputados con “orden” y “respeto”.

Protestó por la designación de Gilberto Higuera

Los hechos se suscitaron la noche del miércoles en el momento que el Congreso aprobó la designación de Gilberto Higuera Bernal como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el voto de 38 de los 41 diputados.

En el lugar se encontraban los integrantes de La Voz de los Desaparecidos, quienes se manifestaron a lo largo del día contra el posible nombramiento de Higuera, al acusar que como encargado de despacho de la FGE se negó a actuar por casi año y medio contra las bandas de secuestradores y criminales.

Desde galerías del salón de sesiones, María Luisa Núñez, quien es madre de Juan de Dios Núñez, desaparecido desde 2017, increpó a los legisladores, a quienes acusó de ser un “vergüenza y una afrenta” para los ciudadanos que votaron por ellos en los comicios de 2018.

En ese momento, la presidente de la mesa directiva, Josefina García Hernández, solicitó orden en el Congreso y advirtió a los activistas que pediría el auxilio de la fuerza pública de no ajustar su conducta.

María Luisa Núñez relató que el director de Atención Ciudadana se acercó a ella y le pidió que ‘por favor’ se retirara del lugar, por lo que la activista comenzó a descolgar las fotografías de las personas desaparecidas que el colectivo instaló en los postes de concreto que divide al pleno de galerías.

Lamentó que ningún legislador levantó la voz para reclamar por lo sucedido, al tiempo de reconocer que la hicieron sentir como “delincuente”, porque el director de Atención Ciudadano no se despegó de ella hasta que salió del salón.

“Ninguno de los diputados presentes, ni siquiera las diputadas, se pronunciaron al respecto, todos callaron, todos agacharon la cabeza como lo que son”, reprobó.