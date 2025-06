Represión de 1994 para entregar el agua de Nealtican aún es una herida abierta: sobrevivientes

El 4 de mayo de 1994 la Policía Estatal, a cargo entonces, a través de la Secretaría de Gobernación, de Mario Marín Torres, reprimió brutalmente al pueblo de San Buenaventura Nealtican que se manifestaba negándose a entregar el agua a la ciudad de Puebla. Después de la refriega policiaca hubo varios detenidos –entre ellos líderes evangélicos de la comunidad–, quienes fueron liberados a cambio de que los habitantes cedieran el control de sus pozos al gobierno del estado. Sobrevivientes de ese episodio sostienen que “esa herida aún no está cerrada”.

Carlos Osorio, quien tenía 19 años cuando, luego de ser asfixiado con gas lacrimógeno y golpeado por la Policía, fue detenido junto a su padre y otros integrantes del movimiento; sostiene que a la fecha esos hechos son un trauma no resuelto.

“Nadie quiere hablar de eso, porque nadie quiere recordarlo. Para nosotros, esta es una herida que no ha sanado”.

Pobladores que reclaman la extinción del “Convenio Definitivo de Colaboración” en el que se comprometía la entrega del agua de cinco pozos de Nealtican –dado el término de concesión de 30 años para la explotación–, denuncian que los incumplimientos de promesas del acuerdo no son los únicos pendientes; existe también una deuda más brutal, reconocer la violencia de estado que enmarcó este acuerdo; a riesgo que de no visibilizarlo, pudiera repetirse nuevamente.

El convenio de 1994 de San Buenaventura Nealtican –firmado por Mario Marín Torres; Esteban Gutiérrez Manrique, gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Luis Ontañon León, director general del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, y los integrantes de las Sociedades Agrícolas, así como Rafael Cañedo, presidente municipal de Puebla– que ha sido difundido por defensores del agua, revela que habitantes del municipio de Nealtican fueron obligados a firmar el acuerdo para entregar agua a Puebla capital a cambio de la libertad de pobladores que iniciaron un movimiento de defensa de sus pozos y mantos acuíferos.

De acuerdo con el documento, cuya copia tiene esta casa editorial, en la Décima cláusula, Mario Marín prometió a pobladores agilizar los trámites del Proceso 196/94 del Juzgado 5 de lo Penal que se seguía contra “diversos vecinos” para que se obtuviera la libertad absoluta, también se comprometió a detener más órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas por las manifestaciones y protestas ocurridos el 4 de mayo de 1994.

Para los sobrevivientes, estos hechos son recuerdos reprimidos, dice Carlos Osorio.

“Mi papá, Marcelino Osorio, era un representante en ese tiempo de un pozo, ese día iba en un carro encabezando una manifestación de kilómetros para defender nuestra agua. Marchábamos hacia el Paseo Bravo, pero ahí estaban los granaderos; uno de ellos nos “gaseó” alrededor del autobús. El chofer no pudo hacer más que abrir las puertas para que bajáramos todos, caímos al piso, desmayados. Ahí empezó todo, ahí comenzaron las detenciones”, recuerda Osorio.

Narró que policías dispararon petardos a pocos metros de pobladores que marchaban para defender el agua, resultando gravemente heridos; incluso algunos perdieron los dientes.

“La Policía no se detuvo ante nada; cerca de ahí había una escuela y los niños también tuvieron que salir despavoridos. La gente se dispersó. Pero fue el expresidente municipal, Juan Chico (que hizo trato con Mario Marín), quien iba señalando a policías quiénes debían ser detenidos, mi papá entre ellos. Fuimos más de 20 personas, la mitad fueron liberados. 11 nos quedamos en prisión tres meses, los líderes de 50, 60, 70 años… Aún siento coraje, yo fui el más joven en ese tiempo; algunos de los que estuvieron encerrados ya fallecieron, quedamos siete… nadie quiere hablar, queremos olvidar lo que nos pasó, porque la herida aún duele”.

“Pero lo más triste y complicado es que la historia se vuelve a repetir porque nuestros servidores públicos siguen traicionándonos, siguen entregando el agua para ganar prebendas”, sostuvo

Adolfo Luna Santa María, de 80 años de edad, recuerda: “En aquel tiempo el pueblo supimos que habían personas que firmaron para que se lleven el agua a espaldas de la comunidad, entonces nos organizamos y marchamos, el presidente Juan Chico Pérez dijo que iba a ir a la cabeza guiándonos y defendiéndonos, pero al llegar le dijo a la policía a quién debía detener. Así nos traicionaron”

“Yo iba atrás y corrí para ayudar, pero me encerraron, a los pocos días nos liberaron a un grupo. A los 4 días nos citó Mario Marín Torres a su oficina, un salón grande y lo primero que nos dijeron: ahorita se van a ir las máquinas para perforar los pozos, ustedes mismos nos van me ayudar a buscar los puntos para perforación sino quieren que a sus presos los acusemos de todos los cargos que podamos, serán presos políticos y no habrá abogado que los saque.

“No tuvimos más remedio que obedecerlo, fue por la fuerza. Nos humillaron, nos lastimaron en los más profundo, fue atroz”, recordó.