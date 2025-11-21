Representante del Club G pide fiscalía especializada para la comunidad diverso sexual

Tehuacán. Kevin Williams representante del Colectivo Club G Tehuacán. hizo un llamado a las autoridades estatales para la creación de una fiscalía especializada en atención a personas de la comunidad diverso sexual, señalando que la falta de personal capacitado provoca errores y omisiones en casos de desapariciones o agresiones, lo que lleva a caer en la revictimización en acciones como lo es la emisión de fichas de búsqueda de personas transexuales o no binarias por lo que solicitó que se brinde capacitación al personal en materia de género auto percibido.

Hizo referencia al hecho de que, en las fichas de búsqueda de personas transexuales desaparecidas, es común que la Fiscalía General del Estado (FGE) ponga el nombre de la persona como aparece en su acta de nacimiento, cuando la fotografía contrasta porque la persona se identifica con el género opuesto.

Para Williams es muy importante que se hagan los cambios necesarios para buscar a las personas de la diversidad sexual con el género que ellas se perciben y los nombres que han elegido, de modo que haya coincidencia, de lo contrario lo único que se genera es morbo y hasta expresiones homofóbicas que nada aportan para su localización.

Que los encargados de emitir las fichas sean capacitados adecuadamente en materia de diversidad y respeto, para tener un mejor criterio en esos casos, solicitó el representante del Club G explicando que de ese modo también se causará menos dolor y enojo a las familias que están en busca de sus seres queridos desaparecidos.

Resaltó que hasta el momento no ha tenido un diálogo con las autoridades de la FGE para abordar ese asunto, pero confió en que su voz sea escuchada para trabajar en la materia y conseguir una manera más adecuada de emitir las fichas de búsqueda en esos casos, que lastiman a la comunidad diverso sexual.

Te puede interesar: Desaparecen dos jóvenes en Tehuacán, uno de ellos es una mujer transexual conocida como Grecia

Se pronunció por la creación de una fiscalía especializada, dado que no solo son los casos de búsquedas, también cuando se trata de hechos como agresiones o muertes, que de igual manera requieren de investigadores y agentes ministeriales con una perspectiva más amplia para abordar los casos con la mayor transversalidad y equidad posible.

Puedes leer: Pareja de la comunidad diverso sexual fue hallada muerta en un domicilio en Tehuacán