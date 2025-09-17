Miércoles, septiembre 17, 2025
NoticiasEstado

Reportan derrumbes y cortes de luz en la Sierra Norte de Puebla por lluvias que no paran desde ayer

Lluvias intensas en la Sierra Norte de Puebla provocan deslaves, bloqueos carreteros y dejan incomunicadas varias comunidades
Martín Hernández Alcántara

Desde la tarde de ayer comunidades de la Sierra Norte de Puebla enfrentan severas afectaciones por las lluvias constantes que comenzaron alrededor de las 16 horas y continúan este martes, provocando deslaves y bloqueos carreteros que mantienen parcialmente incomunicadas a varias localidades.

El reporte ciudadano emitido desde Zapotitlán de Méndez detalla que la Carretera Intersierra, que conecta a municipios como Zacapoaxtla, Xochitlán, Huitzilan, Zapotitlán de Méndez, Ixtepec, Hueytlalpan, Tepango de Rodríguez, Olintla y Ahuacatlán rumbo a Zacatlán, presenta derrumbes en distintos tramos. Entre los puntos afectados se encuentran el puente Ateno, La Pedrera y San Miguel del Progreso.

En Zapotitlán de Méndez también se reportó la interrupción del suministro eléctrico y la falta de acceso hacia Ixtepec por Tuxtla y Nanacatlán, así como el cierre de paso por Zitlala hacia Hueytlalpan. Adicionalmente, un deslave en la zona conocida como “Las Láminas Caltuchoco” dificulta aún más la movilidad.

Algunas unidades del transporte público han quedado varadas en distintos puntos: unidades que cubren la ruta Zacatlán-Hueytlalpan y Zacatlán-Zapotitlán permanecen detenidas, mientras que el servicio Zacapoaxtla-Ixtepec no puede avanzar desde Zapotitlán de Méndez.

Otro derrumbe se reportó en el tramo de las Tierras Grandes, en Hueytlalpan, rumbo a Olintla, afectando los linderos con la junta auxiliar de Chipahuatlán.

En Huauchinango, el deslizamiento de rocas y tierra sobre el camino a Cuacuila no permite el paso a la comunidad a través de la calle Gabriel Oropeza.

Se espera que se realicen los trabajos correspondientes con maquinaria para liberar la zona tras las lluvias de los últimos días.

Las autoridades locales y pobladores piden extremar precauciones y evitar traslados innecesarios, pues las precipitaciones han reblandecido cerros y carreteras, aumentando el riesgo de nuevos deslaves.

