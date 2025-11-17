Reportan apagón en la cabecera municipal de Izúcar de Matamoros

Un corte de energía eléctrica este mediodía afectó de manera simultánea al centro histórico de Izúcar de Matamoros y a diversas colonias en la periferia, según reportes difundidos por habitantes a través de redes sociales. La interrupción del servicio comenzó entre las 13:30 horas y se ha prolongado hasta la hora en que se redacta esta nota informativa, pasadas las 14:40 horas, generando afectaciones en actividades comerciales y en la movilidad del primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con los testimonios ciudadanos, la zona centro fue una de las más perjudicadas, ya que varios establecimientos decidieron cerrar momentáneamente ante la falta de energía. En tanto, colonias como Lomas de Alchichica y Lomas de Guadalupe también permanecieron sin luz durante el mismo lapso.

Una de las consecuencias más visibles ocurrió en el tránsito vehicular. Los semáforos del centro quedaron desprogramados, lo que provocó congestión vial y obligó a automovilistas y peatones a extremar precauciones mientras se restablecía la señalización. Usuarios advirtieron que el caos fue mayor en cruceros con alto flujo, aunque la situación se normalizó una vez recuperado el servicio.

El apagón también pudo haber impactado servicios dependientes del suministro eléctrico. Habitantes mencionaron posibles interrupciones en el abastecimiento de agua potable en zonas donde las bombas requieren energía para operar, así como fallas intermitentes en la conexión a internet.

No existe, al momento, una versión oficial sobre la causa del incidente. Sin embargo, distintas publicaciones en redes hicieron referencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), apuntando a una falla generalizada en el suministro.