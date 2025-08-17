Reportan 36 muertos en Gaza, incluidos menores de edad, por ataques israelíes

Gaza, Territorios Palestinos.– La Defensa Civil informó el sábado de la muerte de 36 palestinos, incluidos niños, en la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, devastada por más de 22 meses de guerra.

El ejército israelí cuestionó estas cifras y dijo a AFP que “las instituciones en Gaza están controladas por Hamas” y que son “conocidos por registrar muertes no relacionadas con el conflicto”.

Según el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, 36 palestinos, entre ellos varios niños, murieron por disparos y ataques del ejército israelí en toda la Franja de Gaza.

Entre ellos, 21 fallecieron cerca de dos centros de distribución de ayuda humanitaria, y otros seis, incluidos tres niños, en ataques contra un campo de refugiados y la zona de al Mawassi.

Basal se mostró alarmado por la “situación catastrófica” en Ciudad de Gaza. “Los habitantes no tienen ningún lugar donde refugiarse”, denunció.

Ghassan Kashko, de 40 años, vive allí con su familia en una escuela convertida en refugio. “Hemos olvidado lo que es dormir. Los ataques aéreos y los disparos de tanques no cesan. (…) Ya no tenemos comida ni agua potable”, contó por teléfono a AFP.

Basal señaló además que un barrio de Ciudad de Gaza fue sometido a bombardeos durante casi una semana.

“Estimamos que más de 50.000 personas permanecen en el barrio de Zeitun, la mayoría sin agua ni comida”, señaló, acusando a Israel de “limpieza étnica” en ese barrio y el vecino de Tal al Hawa.

“Nuestros equipos no tienen acceso a los heridos”, indicó.

Israel se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados vecinos con el objetivo de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023 en su territorio, que desencadenó la guerra en Gaza