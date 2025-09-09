Martes, septiembre 9, 2025
Reporta el director ejecutivo del Grupo Volkswagen pérdidas de miles de millones de euros por aranceles en EU
Oliver Blume señaló que hay una pérdida de varios miles de millones de euros por los aranceles en Estados Unidos Foto ES IMAGEN
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El director del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, señaló que hay una pérdida de varios miles de millones de euros por los aranceles en Estados Unidos.

Las declaraciones que el directivo del consorcio alemán dio a la agencia de noticias Reuters, en Múnich, el marco del IAA Mobility (Exposición Internacional del Automóvil) 2025, explicarían por qué la planta de Volkswagen en Puebla ha entrado en etapa vulnerable, donde se prevé el recorte de poco más de mil obreros.

Blume explicó que los gravámenes han golpeado de manera directa el balance financiero del grupo y afectan de forma especial a marcas como Audi y Porsche, que no cuentan con líneas de producción en territorio estadounidense.

Cabe recordar que Audi registró una pérdida de 600 millones de euros en el primer semestre de 2025, mientras que Porsche contabilizó un retroceso de 300 millones solo entre abril y mayo.

Blume describió la coyuntura como la suma de “muchas crisis al mismo tiempo”. A los aranceles estadounidenses se añade la caída en la demanda de autos en China, los elevados costos de electrificación y los procesos de reestructuración interna. En conjunto, estos factores presionan la rentabilidad y obligan a la empresa a replantear su estrategia global.

En Puebla se encuentra una planta de Volkswagen, la armadora más grande de la compañía en América y uno de los principales motores de la economía regional. Un ajuste laboral de esa magnitud representaría un duro golpe para el empleo formal y para la red de proveedores locales que depende de la actividad automotriz.

La compañía explora diversas salidas para contener el efecto de las tarifas. Una de ellas es avanzar en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre incentivos fiscales, incluso con la posibilidad de instalar una planta de Audi en aquel país. Sin embargo, esas discusiones todavía no ofrecen soluciones inmediatas a la presión que los aranceles ya ejercen sobre las operaciones.

La historia de Volkswagen Puebla ha estado marcada por episodios de incertidumbre vinculados a crisis económicas globales, devaluaciones o ajustes de mercado. No obstante, los aranceles estadounidenses configuran un escenario distinto porque coinciden con una caída de la demanda en China y con fuertes inversiones en tecnologías de electrificación.

Puebla ha construido buena parte de su dinamismo económico alrededor del sector automotriz, y cualquier reducción de personal tendría un efecto multiplicador en las actividades de logística, autopartes y servicios vinculados.

La semana pasada, el gobernador Alejandro Armenta anunció que realizará un viaje de cuatro días a Berlín, Alemania, para reunirse con directivos de Audi, con la finalidad de garantizar la permanencia de la armadora en Puebla, exponer los nuevos beneficios fiscales del Polo de Desarrollo Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad.

