Reporta Canaco 20 intentos de extorsión a comercios por parte de inspectores del ayuntamiento de Puebla

En el primer trimestre del presente año, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur ) ha registrado una veintena de intentos de extorsión a negocios agremiados por parte de personal de Normatividad del ayuntamiento de Puebla, exhibió el presidente de la agrupación, Juan Pablo Cisneros Madrid.

Comentó que están de acuerdo en las revisiones que lleva a cabo la autoridad, pero hay trabajadores del municipio que, sin sustento legal, han solicitado dinero a cambio de no clausurar establecimientos.

Señaló que todos los casos que han tenido los han platicado con representantes del ayuntamiento, a la vez que han pedido a sus agremiados que no sean partícipes de esa corrupción y presenten la denuncia formal ante la Contraloría municipal.

“¿Puede ser sujeto a alguna sanción? Es correcto, lo que no queremos y no permitiremos que suceda es que la autoridad quiera aplicar la sanción máxima y amenazar con clausuras que sin duda nos llevan al riesgo de la corrupción de que el comerciante ofrezca o inclusive se le pida un monto para no clausurar y esto se ha hablado abiertamente con las autoridades”.