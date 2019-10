Réplica magistrado información

Director General

Jefe de noticias y edición

Ambos del periódico La Jornada de Oriente

Alberto Miranda Guerra, en mi carácter de Magistrado del Poder Judicial del Estado de Puebla, señalando como domicilio oficial para recibir notificaciones la Segunda Sala en Materia Penal, ubicada en Ciudad Judicial Siglo XXI, Periférico Ecológico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula, Puebla. Reserva Territorial Atlixcáyotl, me refiero en réplica a las notas de fechas 21 y 22 del mes y año en curso, de Fermín Alejandro García y Martín Hernández Alcántara respectivamente, publicadas en la sección “Puebla, Sociedad y Justicia” páginas 6 y 10 del periódico “La Jornada de Oriente”; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° Constitucional, 3, 5 y 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica; en ejercicio del derecho que me asiste, le solicito que sea publicada en el mismo medio de comunicación la presente misiva en la que sostengo categóricamente lo siguiente:

En principio, me dirijo a la opinión pública en general para hacerles saber que las notas publicadas en este diario por lo que respecta a mi persona son totalmente falsas, calumniosas y difamatorias con el único interés de crear un ambiente hostil que doblegue mi ánimo de resolver de manera imparcial y siempre apegada a derecho; desde luego aclaro que no he recibido ninguna clase de soborno para liberar a quienes se refiere la nota, solo las constancias de la causa penal fueron consideradas para resolver legalmente el asunto sometido a mi potestad jurisdiccional.

No es la primera vez que a través de esta clase de notas periodísticas se pretende dañar mi imagen como jurista, pero sostengo de frente a cualquiera, que mi rectitud en mi desempeño como funcionario público jamás se ha visto (no se verá), quebrantada por intereses mezquinos que solo buscan lo que como abogados no pueden hacer, litigar con ética profesional para dar resultados en los asuntos para los cuales fueron contratados.

Sé perfectamente que el abogado Pedro López Palacios sólo es un instrumento que obedece órdenes de quién para quién sirve, sin embargo, él sabe que en el Tribunal a mi cargo siempre se le ha tratado con respeto y diligentemente; a quién por detrás esté, le digo que con tinta es muy fácil calumniar y ofreciendo algunos pesos publicar esta clase de notas con el único fin de denostar, agredir, falsear e insultar a mi persona, notas a través de las cuales ante los ojos de los demás afectan la investidura que ostento y a la Institución pública para la cual trabajo desde hace más de 25 años, pero que en un acto de conciencia mantiene firme e intachable mi actuar, mi ética, mi profesionalismo y mi dignidad humana; lo cual me permite seguir pensando que administrar justicia y servir a nuestra sociedad es un verdadero privilegio.

Atentamente

Heróica Puebla de Zaragoza, a 23 de octubre de 2019

Magistrado Integrante de la Segunda Sala en Materia Penal

y Titular de la Quinta Sala Unitaria en Materia Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

Alberto Miranda Guerra

ccp. Los Magistrados integrantes del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla