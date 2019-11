Réplica a nota firmada por Yadira Llaven

Aurelio Fernández Fuentes

Director de La Jornada de Oriente

Con referencia a la afirmación contenida en la nota donde se señala que “El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales negó el amparo interpuesto en 2016 por mil 96 integrantes de tres comunidades totonacas de la Sierra Norte…” cabe precisar que:

De los mil 96 nombres que se ingresaron por parte de FUNDAR y Consejo Tiyat Tlali en la demanda de amparo, 745 de éstos corresponden a habitantes de la comunidad de San Mateo Tlacotepec la cual no es afectada por el proyecto. En la página 26 de la sentencia del juicio de amparo 598/2016 a la que tiene acceso el Sol de Puebla, el juzgado, basado en las periciales correspondientes, determinó que esta comunidad tiene condiciones geográficas que imposibilitan su acceso al entorno y lugares en los que se desarrollará el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1); aunado a esto, el acceso al río Ajajalpan no será restringido y no tendrá ningún obstáculo para que los habitantes accedan al río y hagan uso del agua. Por otro lado, las pruebas periciales en materia antropológica revelan que el otorgamiento de permisos y la implementación del PHP1 no impiden la vida cultural de la localidad, en virtud de que esta comunidad realiza sus tradiciones y rituales en lugares distintos al área de influencia del proyecto.

Con respecto al señalamiento de que… “Los pueblos, que recibieron el respaldo del Consejo Tiyat Tlali y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, acusaron que el juez Miguel Arroyo Herrera está revictimizando a los pueblos originarios de la entidad.”, queremos afirmamos categóricamente que:

Ni el Consejo Tiyat Tlali, ni la organización FUNDAR son los representantes exclusivos de los pueblos originarios. En la demanda de amparo 598/ 2016, el juzgado de Distrito tuvo como terceros interesados a la mayoría de los habitantes de las comunidades de: Zoquiapa, Cuatepalcatla, Emiliano Zapata, Xochicugtla, Xochimilco Rancho Nuevo, Altica y la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán, representados por la abogada Ana Elena Torres Garibay de TOGA ABOGADOS. Una vez aceptados como terceros interesados en el juicio, presentaron evidencia sobre la realización de la consulta previa, libre e informada así como una serie de peritajes ambientales y antropológicos. Después de más de tres años y medio de analizar mas de 20 tomos de evidencias exhibidas en el juicio, el juzgado de Distrito dictó sentencia a favor de la mayoría de los habitantes de las comunidades impactadas y beneficiadas por el PHP1.

En relación a la Consulta Previa, Libre e Informada del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, la nota señala: “Asimismo, el juez estimó que basta que la consulta sea efectuada antes de que el proyecto se ejecute para tener por cumplido el estándar, contraviniendo el marco internacional que indica que el proceso de consulta debe tener lugar antes de diseñar y planificar el proyecto, es decir, antes de que se emitan las autorizaciones”. Esta afirmación no tiene sustento jurídico.

Los argumentos de la sentencia del juez fueron contundentes al señalar que el carácter previo de una Consulta debe ocurrir durante la etapa de planeación del proyecto y antes de la ejecución de los trabajos de construcción. Así lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la Tesis: 2a. XXIX/2016 (10a) de la de la Décima Época, Segunda Sala a la que El Sol de Puebla tiene conocimiento y copia.

Esta tesis, al igual que la Sentencia de juzgado en las paginas 87 y 88 a la que El Sol de Puebla tiene copias, indica que el carácter de Previo de una Consulta se define como “previa al acto, toda vez que debe llevarse a cabo durante la fase de planificación del proyecto, con suficiente antelación al comienzo de las actividades de ejecución”.

En el caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, la Consulta Previa, Libre e Informada la llevó a cabo un comité técnico conformado por los tres niveles de gobierno y se ejecutó durante un periodo de 18 meses y hace más de cinco años. A la fecha no se han iniciado las obras de construcción por lo que no ha habido afectación alguna ni violación a ningun derecho humano.

Cabe destacar que debido a las particularidades y realidades de cada país, las autoridades de cada uno debe adecuar los tiempos y formas de consulta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que a la letra dice:

“Artículo 34.

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.”

Más adelante, la nota señala: “En ese sentido, Fundar afirmó que la interpretación que hace el juez sobre los impactos significativos restringe el derecho a la consulta.” Esta es una afirmación de la organización, que ha sido rechazada por el juez y que en los hechos no tiene sustento, toda vez que la mayoría de los integrantes de las comunidades impactadas ha manifestado su consentimiento a través del proceso de consulta. Por el contrario, ignorar ese resultado, sería atentar contra la autodeterminación de dichos pueblos.

En la demanda de amparo 598/2016 del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, es evidente que la Consulta Previa, Libre e Informada la llevó a cabo el Estado Mexicano en completo apego a los lineamientos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo mediante un comité tecnico conformado por: la Secretaría de Energía, Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla y los presidentes municipales constitucionales de Tlapacoya, San Felipe Tepatlan y Ahuacatlan y representantes de las 7 comunidades sujetas a consulta.

Con respecto a la afirmación: “En la sentencia, afirmó que el juez omite el análisis de este peritaje (peritaje de los quejosos), pero sí retoma los peritajes ofrecidos por la empresa beneficiaria del proyecto y por las autoridades demandadas que aseguran que no habrá impactos negativos en la población”, precisamos:

Como se constata en las paginas 29 y 30 de la sentencia 598/2016 a la que el diario tiene copia, el juez no solo revisó todos los peritajes ofrecidos por las partes para dictar su sentencia, sino hace mención específica al Peritaje Ambiental y Antropológico de los Quejosos y los desestima por falta de valor probatorio ya que los peritos de los quejosos no contestaron todas las preguntas que solicitó el juzgado y tampoco presentaron evidencias contundentes con rigor científico para demostrar una afectación a las localidades señaladas en la queja.

Por último, la nota menciona que Fundar declara: “La sentencia dictada constituye una muestra más de una política de Estado que ha buscado despojar de sus derechos y de sus territorios a los pueblos originarios para el beneficio de las grandes empresas”. Dicha declaración se trata de un juicio de valor contrario a los hechos demostrados en el proceso judicial.

Tal y como se hace mención en la sentencia del juicio de amparo 598/2016 el territorio del pueblo indígena no será impactado dado que los terrenos donde se instalará la hidroeléctrica se ubican en terrenos federales y en propiedad privada adquirida de buena fe, sin dolo ni presión por la empresa Deselec1, S de RL de CV.

Es importante recalcar que al iniciar la construcción del proyecto, el comité tecnico de la consulta está obligado a vigilar que la empresa cumpla año con año con la entrega de los apoyos pactados en Cartas de Beneficios Sociales Compartidos con cada una de las 7 localidades donde se llevó a cabo la Consulta Previa, Libre e Informada.

Atentamente Alberto Salles Vizcayno