Se repetirán elecciones en 64 juntas auxiliares de Puebla por irregularidades: Segob

En 64 juntas auxiliares de Puebla habrán de repetirse elecciones, porque problemas de diversa índole impidieron los comicios el pasado domingo, informó este lunes la secretaria de Gobernación estatal, Ana Lucía Hill Mayoral.

En la rueda de medios que hoy encabezó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la responsable de la política interior en la entidad rindió un informe de los comicios acontecidos la víspera:

Por su parte, al reportar que los plebiscitos de las juntas auxiliares se desarrollaron, en la mayoría de los casos, en términos pacíficos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta convocó a los presidentes municipales en cuyas demarcaciones no se realizaron estos procedimientos electivos, a emprender diálogo político con los participantes, a fin de reponerlos en orden y sin incidentes.

En la habitual videoconferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que los casos en los que el pasado domingo no se concretó la elección de presidente o presidenta auxiliar, derivaron de la carencia de trabajo y manejo político de parte de los ayuntamientos.

En ese sentido, Barbosa Huerta manifestó la disposición del gobierno del estado para colaborar en este diálogo y acercamiento que deberán tener los presidentes municipales con los participantes de estos procedimientos.

Explicó que los nuevos plebiscitos deberán de llevarse a cabo a la brevedad posible y mediante una convocatoria extraordinaria.

“También quiero opinar sobre juntas auxiliares -manifestó el mandatario- decir que afortunadamente la mayoría de ellas, de los municipios del estado, la renovación de sus gobiernos se hizo en términos pacíficos con la participación de ciudadanos y que provocaron un fiesta cívica cada uno de ellos, pero no dejó de haber municipios en donde no hicieron trabajo político los ayuntamientos y por eso no hubo la conclusión de los procedimientos en varias juntas auxiliares, la conclusión adecuada”.