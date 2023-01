Repensar al Sapiens

Imagino que quien lea esto está seguro o segura de que es un ser humano y que sus ancestros, hasta donde puede imaginar, han sido también seres humanos. Pero, si preguntáramos qué es lo que hace que alguien sea “ser humano”, entonces la cosa se complica. Podríamos contestar con una frase ciertamente boba: “humano es lo que un humano hace” y, pese a la ambigüedad, quizá estaríamos en lo correcto. Habrá quien diga que el lenguaje es lo que nos brinda esa cualidad, lo que nos distingue de otras especies que habitan o han habitado este planeta, incluidos aquellos homínidos que nos “precedieron” como estadios evolutivos anteriores. Sin embargo, nuevos hallazgos y nuevas interpretaciones de hallazgos previos, nos obligan a cuestionarnos aquello que ya sabíamos. Por ejemplo, pensarnos como la etapa final de una larga línea de homínidos “homo”, es decir, humanos, en el que existieron otros menos evolucionados que nosotros, es hoy un despropósito. Es decir, todo aquello que podría hacernos ser seres humanos, apareció mucho antes que apareciera el Homo sapiens (humano pensante), título rimbombante con el que nos auto definimos.

Josep Corbella, Eudal Carbonell, Salvador Moyà y Robert Sala, en su libro “SAPIENS El largo camino de los homínidos hacia la inteligencia” (2000) discurren sobre estos asuntos a manera de pregunta y respuesta y afirman cosas sumamente interesantes: “Estas adquisiciones culturales, (la producción de herramientas, el dominio del fuego, el lenguaje, el arte, la religión) ¿ya las habían hecho los primeros humanos? —La única de estas adquisiciones que habían hecho los primeros representantes del género Homo era probablemente la producción de herramientas. Las otras aparecen más tarde en la evolución. No hay una Creación en el sentido bíblico que hace que un día aparezcan de repente los humanos con todas las características humanas. Es un proceso lento y gradual que culminó hace unos 400.000 años. ¿Culminó en qué sentido? —En el sentido de que en esa fecha se cruza una frontera decisiva. En muy poco tiempo, aparecen las primeras formas de arte, los primeros entierros, la producción del fuego y otras adquisiciones que definen lo que nosotros entendemos por ser humano. No sabemos cuál es la especie que hizo todos estos inventos, pero sabemos que no es la nuestra, ya que aún faltaban 200.000 años para que naciera el primer Homo Sapiens”. No es la nuestra, es decir, no es una exclusividad del homo sapiens, el ser tan inteligente, sino que la compartimos con otros hermanos y primos, lo mismo contemporáneos del homo sapiens más antiguo, como los neandertales, que sus antecesores. Coincido con Yuval Noah Harari en su libro “De animales a dioses Breve historia de la humanidad” (2014) que afirma que es “una falacia común considerar que estas especies se disponen en una línea de descendencia directa: H. ergaster engendró a H. erectus, este a los neandertales, y los neandertales evolucionaron y dieron origen a nosotros. Este modelo lineal da la impresión equivocada de que en cualquier momento dado solo un tipo de humano habitaba en la Tierra, y que todas las especies anteriores eran simplemente modelos más antiguos de nosotros. Lo cierto es que desde hace unos 2 millones de años hasta hace aproximadamente 10.000 años, el mundo fue el hogar, a la vez, de varias especies humanas”. Y todas ellas eran capaces de elaborar intrincados procesos sociales, culturales… humanos, para acabar pronto.

Aunque en realidad pareciera poco lo que se conoce de estos antepasados, podríamos afirmar que es suficiente para empezar a adentrarnos en el entendimiento de quiénes somos y de dónde venimos. Empero, no debemos dejarnos engañar por el espejismo que nos presentan estos asomos a la historia de estas sociedades y mucho menos debemos aventurar certezas como se ha solido hacer en la enseñanza de la historia de la humanidad. Como lo he comentado, recientes descubrimientos complementan, en el mejor de los casos, y echan por tierra, en el peor, todo aquello que decíamos saber. Por ejemplo, hoy sabemos que el neandertal y el homo sapiens pudieron mezclarse y que ADN neandertal corre por nuestras venas; de igual manera, que los neandertales, pese a que no tendrían un aparato fonoarticulador como el nuestro, habrían desarrollado lenguajes complejos. Además, a partir de lo descubierto por un inopinado personaje que veremos más adelante y por otras reflexiones sobre la pintura rupestre, podemos estar de acuerdo en que el lenguaje no sólo es hablado y que la comunicación visual no sólo es escrita.

En este sentido, recientemente un arqueólogo aficionado propuso una nueva lectura para ciertos elementos pictóricos encontrados en pinturas rupestres en Europa. Según una nota publicada en el Portal de la BBC (disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-64175602), “Desde hace tiempo se sabe que las pinturas rupestres de los cazadores y recolectores de la Edad de Hielo en Europa, las cuales tienen al menos 20.000 años de antigüedad, tienen algún significado, pero no se había descifrado. (…) A lo largo de los siglos se han encontrado estas pinturas de animales como renos, peces y ganado en cuevas de toda Europa. (…) Pero los arqueólogos no sabían cuál era el significado de los puntos y otras marcas que contienen las pinturas. (…) Ahora, el anticuario y conservador de muebles británico Ben Bacon ha concluido que las marcas en las pinturas están relacionadas con los ciclos lunares y la vida reproductiva de los animales”. Lo anterior es relevante por varias razones. La primera, que podemos comprender que existieron sistemas de escritura y calendáricos muy anteriores a lo que se concebía y, por tanto, nos permite concebir a estos grupos de cazadores recolectores no como bandas nómadas que vagaban de un lado al otro sin concierto ni lógica detrás de animales, recolectando frutos y semillas. Tal interpretación de su historia responde a esa parte más oscura del pensamiento evolucionista, aquella que nos lleva a creer que estas sociedades fueron bárbaras pues no se establecieron en ciudades o no participaron en la revolución agrícola. Por el contrario, nunca vagaron sin sentido, sino que lo hicieron siguiendo ciclos mediante la observación de los astros y los patrones migratorios de las especies que cazaban; habría que añadir que lo hacían siguiendo el crecimiento de frutos derivado de las estaciones. Por tanto, no los podemos caracterizar de bárbaros. ¿Civilizados?, bueno, eso es otra discusión, porque, ¿qué entendemos por civilización? ¿La civilización sólo queda relacionada con la agricultura, el sedentarismo y la construcción de ciudades? Si esto es así, ¿las diferentes etnias árabes que recorrían kilómetros y kilómetros en caravana, ofreciendo mercancías, famosos por su poesía, son bárbaros? Bueno, sé que para el pensamiento eurocentrado/ católico/ cristiano sí, pero para mentes que buscan liberarse de semejantes limitantes, por supuesto que no lo eran.

Por otro lado, la noticia me hace reflexionar sobre otro aspecto. Ben Bacon es un investigador aficionado, no un doctor en cualquiera disciplina vinculada al estudio de estas etapas históricas, como la paleontología, la arqueología, la historia o la antropología física. Pero quizá el no pertenecer a ninguna, el no estar atado a ningún modelo teórico o metodológico, le ha permitido tener imaginación. Sí, aunque no lo parezca, la gran mayoría de nuestras disciplinas, especialmente en las Humanidades o las Ciencias Sociales, se basan en modelos ya estructurados, propuestos por teóricos, en su gran mayoría europeos o norteamericanos y no es deseable que salgamos de ellos. Me pareció fenomenal que profesores de la Universidad de Durham en Inglaterra hayan escuchado sus propuestas y se hayan sumado a sus investigaciones. “Los profesores Paul Pettitt y Robert Kentridge, de la Universidad de Durham, -continúa la nota- han trabajado juntos en el desarrollo del campo de la paleopsicología visual, la investigación científica de la psicología que sustenta el desarrollo más temprano de la cultura visual humana. ‘Los resultados muestran que los cazadores-recolectores de la Edad del Hielo fueron los primeros en usar un calendario sistemático y marcas para registrar información sobre los principales eventos ecológicos dentro de ese calendario’, dijo Pettitt. (…) Por su parte, Kentridge agregó: ‘Las implicaciones son que los cazadores-recolectores de la Edad del Hielo no vivían simplemente en su presente, sino que registraban recuerdos del momento en el que ocurrieron eventos pasados y los usaban para anticipar cuándo ocurrirían eventos similares en el futuro, una capacidad que los investigadores de la memoria llaman viaje mental en el tiempo’ (…) Junto con los académicos, analizando los ciclos de nacimiento de animales actuales similares, dedujeron que el número de marcas en las pinturas rupestres es un registro, por mes lunar, de las temporadas de apareamiento de los animales. Los hallazgos del equipo fueron publicados en el Cambridge Archeological Journal”. Es necesario decir que lo que sucedió con el anticuario no es una generalidad pues el grueso de las academias se encuentra cerrado no sólo a conocimientos nuevos, sino a aquellos procedentes de disciplinas distintas o del ámbito no académico. Esta suerte de “endogamia del conocimiento”, produce a la larga malformaciones, tal como pasa en la reproducción de las especies. En este caso, arroja verdades absolutas que impregnan libros de texto y cátedras universitarias, sin aceptar que lo que tenemos son apenas unas pinceladas del pasado. Es de celebrarse, por tanto, el trabajo de Bacon y de los académicos de Durham pues nos permiten repensar el papel que jugaron estos seres humanos en el pasado y nos invitan a recapacitar y discutir categorías, definiciones y ópticas, no sólo históricas, sino en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, también cuestionarnos el papel que desempeñamos en este mundo del que no somos “la maravilla de la creación”. Como lo coloca Harari cuando habla del surgimiento de especies dominantes. Leones, tiburones y otros depredadores, escalaron en la cadena alimenticia, pero sus presas lo hicieron también, haciéndose más veloces o adoptando sistemas complejos, como camuflajes y otros artilugios con lo que se generó un equilibrio. “En cambio -dice Harari-, la humanidad alcanzó tan rápidamente la cima que el ecosistema no tuvo tiempo de adecuarse. Además, tampoco los humanos consiguieron adaptarse. La mayoría de los depredadores culminares del planeta son animales majestuosos. Millones de años de dominio los han henchido de confianza en sí mismos. Sapiens, en cambio, es más como el dictador de una república bananera. Al haber sido hasta hace muy poco uno de los desvalidos de la sabana, estamos llenos de miedos y ansiedades acerca de nuestra posición, lo que nos hace doblemente crueles y peligrosos. Muchas calamidades históricas, desde guerras mortíferas hasta catástrofes ecológicas, han sido consecuencia de este salto demasiado apresurado”. Quizá el seguimiento de ciclos animales y calendarios desarrollados por estos seres humanos de las pinturas caminaban hacia el equilibrio… lástima que el sapiens, especialmente el europeo, caminó por otra senda.

